Baile y romance en 'Dirty Dancing' Pablo Ceresuela y Laura Enrech, protagonistas del espectáculo, en su papeles de Johnny Castle y Baby durante la representación. / cloe car El clásico de cine convertido en teatro musical desembarca en el Palau de les Arts, donde permanecerá hasta el 20 de mayo NIEVES MARCOS Viernes, 27 abril 2018, 00:46

Baby Houseman y Johnny Castle se conocieron en el verano de 1963. Su historia se contó en el cine en 1987 con Patrick Swayze y Jennifer Grey como protagonistas. El éxito de esa historia de amor entre un profesor de baile y una adolescente venciendo las dificultades familiares, ha llegado hasta nuestros días, convertida ahora en espectáculo músico teatral. Se trata de 'Dirty Dancing', que anoche aterrizó en el Palau de les Arts de Valencia, de la mano de la productora Letsgo, donde permanecerá hasta el 20 de mayo. Antes de su llegada a España, el musical se estrenó en el Teatro Royal de Sydney y ha girado con producciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, donde ha batido records de taquilla en el West End de Londres. La escenografía en el escenario de Les Arts permitirá a los espectadores disfrutar de lugares como el hotel Kellerman's en donde Baby se aloja con sus padres en unas aparentemente aburridas vacaciones: el hall, el comedor, los cuartos del personal, el jardín, las habitaciones de los huéspedes y el sótano donde el staff practica el 'dirty dancing'. Más de una veintena de artistas forman parte del elenco de este gran espectáculo, protagonizado por Laura Enrech, en el papel de Baby, y Pablo Ceresuela, interpretando a Johnny.

- Pablo Ceresuela, ¿siente que es un caramelo de personaje?

Dónde Palau de les Arts Reina Sofía (Avda. Profesor López Piñero, 1). Cuándo Del 26 de abril al 20 de mayo. Horarios Lunes 30 de abril, funciones a las 17 y 23.30 horas. El martes 1 de mayo habrá función a las 18 horas. Miércoles y jueves a las 20.30 horas. Viernes y sábados a las 18.30 y a las 22.30 horas. Domingos a las 17 horas y también a las 20.30 horas los domingos 6 y 13 de mayo. Duración Dos horas y cuarto con descanso. Precios Desde 33 euros.

- Sí, me siento muy bien en este papel, además de que es un gustazo interpretar a un personaje de tanta relevancia en el cine en la época de los años 80. Intento honrar lo que en su día hizo en el cine Patrick Swayze, que realizó un trabajo maravilloso, pero sin caer en la imitación... Lo estoy viviendo desde la óptica de Pablo Ceresuela que es quien se sube cada día al escenario para interpretar a Johnny Castle.

- ¿El 'Dirty Dancing' que verán los espectadores en Valencia difiere mucho de la película?

- No, para nada. La adaptación al teatro es prácticamente similar al filme ya que ha sido la propia Eleanor Bergstein, autora de 'Dirty Dancing', quien se ha encargado de hacer también el musical para este tipo de escenario. Ella cuenta que al observar que la gente seguía viendo la película y que tenía muchos fans, creyó que a la gente le gustaría vivir en directo la historia, que es la magia que tiene el teatro, que es en vivo.

- ¿El espectacular salto de 'Dirty Dancing' en el cine, también se produce en el montaje teatral?

- Sí, y en cada función (risas).

- ¿Y para quién es más complicado, para los bailarines o para las bailarinas?

- Yo creo que para las bailarinas porque nosotros mantenemos los pies en el suelo. Ellas, además de la dificultad técnica, también tienen que confiar en nosotros. Hay que estar muy compenetrados.

- ¿Y qué tal se compenetra con Laura Enrech?

Muy bien. Nos conocíamos profesionalmente pero nunca habíamos trabajado juntos, y es una maravilla.

- Este montaje está de gira desde 2016. ¿Forma parte desde entonces del equipo artístico?

- No, yo me incorporé hace cuatro meses para interpretar a Johnny Castle. Antes estaba en el West End de Londres con la obra 'El guardaespaldas'. Ahora me encuentro muy bien con 'Dirty Dancing'.