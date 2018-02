Baile de personajes en 'Non Solum' Sergi López estará con su obra en el Teatro Talía hasta el domingo. / lp GPS Viernes, 2 febrero 2018, 01:18

Sergi López llega al Teatre Talia de Valencia (C/ Caballeros, 31) con 'Non Solum', un reconocido espectáculo en el que este actor parte de su improvisación y versatilidad para protagonizar un baile de personajes en una comedia existencial» con «vocación de transformación social». Así lo apuntó el intérprete en la rueda de prensa de presentación de esta obra, que permanecerá en el céntrico teatro valenciano hasta este domingo. López estuvo acompañado por el autor de este monólogo, que ya se ha representado en cerca de 300 ocasiones, Jorge Picó. El protagonista de este 'Non Solum' aseguró que en esta obra emplean el humor como «arma para contar cosas», mientras que Picó explicó que sí es un monólogo pero «lleno de diálogos». «Es un homenaje al diálogo un poco esquizofrénico», ha añadido. Esto es así, dijo el actor, porque «aparecen muchos personajes, pero son todos iguales» y, a raíz de esto, se preguntan qué ocurre y si son todos iguales o diferentes. Así, transita un «territorio absurdo», debido en parte a que intentaron «hacer algo filosófico y profundo» y no llegaron y se quedaron en el humor.

Al respecto del humor, López señaló que «no es un destino u objetivo», sino que es «la herramienta que nos sirve para ser críticos». «No creemos en el humor solo para reírse un rato, el teatro tiene una vocación de transformación social, aunque no sea explícito».