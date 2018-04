Babalu Swing Band: soñar con la música de los 40 La formación arranca su nueva temporada de conciertos Viernes, 27 abril 2018, 00:44

Tras un leve tiempo de descanso, Babalu Swing Band da el pistoletazo de salida a su nueva temporada de conciertos que comienza precisamente en Tapas con Swing. La temporada viene marcada por las novedades, con nuevas incorporaciones, un nuevo sonido y una puesta en escena repleta de referencias a la Segunda Guerra Mundial. «Desde nuestros inicios en 2015, nuestra vocación como banda ha sido y es desintelectualizar el swing y el jazz y acercarlo a todos los públicos, bebiendo del jazz más primigenio y popular de la primera mitad del siglo XX, trayendo de vuelta el swing de las de las 'big bands' americanas de las décadas 30 y 40 y 'swingueando' piezas contemporáneas emblemáticas conocidas por el gran público», destaca Juanjo Navarro, vocalista de la formación.

Para Navarro, el swing es un estilo «atemporal, una forma de expresar la música, que ha vuelto para quedarse». Para ello, Babalu Swing Band pone sobre el escenario «un gran espectáculo que permita al espectador soñar, emocionarse y viajar en el tiempo a la América bélica de los años 40». Esta apuesta, reconoce el cantante, supone un trabajo extra para perfeccionar armonías vocales, coreografías, vestuario, arreglos musicales o teatralización. Pero es un esfuerzo que tanto el espectador como los programadores de festivales «valoran muy positivamente y agradecen».

La música de esta nueva temporada, por tanto, va en esa línea, explica: «Homenajearemos la figura de Glenn Miller y sus piezas más emblemáticas como 'In The Mood' o 'Penssylvania 6-5000', además de rendir tributo a la época dorada del cine de Hollywood con números musicales como 'Puttin' On The Ritz' popularizado por Fred Astaire». Tampoco faltan en su repertorio clásicos de Louis Prima y Duke Ellington como 'Sing, Sing, Sing' o 'It Don't Mean a Thing' además de versiones de artistas contemporáneos o banda sonoras en clave de swing que aportan «frescura y color al show».