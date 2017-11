Asesino en serie

La saga de terror 'Saw', que parecía haber llegado a su conclusión con la séptima entrega, 'Saw 3D', en 2009, regresa ocho años después con 'Saw VIII'. Cuenta cómo aparecen una serie de cuerpos sin vida que hacen sospechar a la Policía de que alguien está llevando a cabo asesinatos con el mismo patrón que John Kramer, el criminal conocido como Jigsaw, que lleva muerto diez años.