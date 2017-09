7 apps para pasar una tarde de verano fuera de casa Móvil jugando a Geocaching. / Geocaching Una manera entretenida de utilizar el móvil de manera saludable LAURA I. SÁNCHEZ Valencia Lunes, 11 septiembre 2017, 18:59

En estos largos días de verano, muchas veces no encontramos ninguna razón para salir de casa en la que tenemos aire acondicionado y Wifi. Lo que muchos no saben, es que sin separarnos de nuestro Smartphone podemos pasar una tarde entretenida recorriendo Valencia. Tanto para IPhone como para Android existen muchas aplicaciones gratuitas con las que salir a pasear por la ciudad de una manera diferente.

1

Geocaching

Vídeo. ¿Qué es Geocaching? / Geocaching

Esta aplicación te permite convertirte en Indiana Jones en tu propia ciudad. Utilizando el GPS de tu móvil, la aplicación te muestra donde hay uno de los más de 2 millones de geocaches del mundo. Tú solo, o con amigos, el reto consiste en encontrarlo, firmarlo con la fecha y registrarlo en las redes sociales para que más usuarios se unan a la caza del tesoro. Dependiendo del gadget que busques, puede ser más o menos evidente, así que ponte tu sombrero de explorador, coge tu lupa y empieza tu aventura.

2

Ingress

Vídeo. Ingress-Es hora de moverse / NianticProject

Antes de la invención de Pokémon Go ya existían aplicaciones para móvil de realidad aumentada. Los mismos creadores del juego que revolucionó el verano pasado ya habían desarrollado tres años antes «Ingress», una app que te reta a conquistar el mayor número de portales del mapa. Los portales son lugares reales, por lo que el usuario puede interactuar con ellos y competir por el control de todo el territorio..

3

Pokémon Go

Vídeo. Pokémon Go / AFP

A estas alturas no queda nadie que no conozca Pokémon Go. Aunque el número de jugadores ha descendido estrepitosamente desde su boom el año pasado, la llegada hace una semana de los Pokémon legendarios ha hechos que los usuarios se vuelvan a interesar por la aplicación. El juego recrea el sueño de todos los niños creados en los 90, ser un entrenador y capturar a todos los pokémons. La acogida que tuvo el juego cuando se creó provocó algunos acontecimientos curiosos como una estampida en Central Park de muchos entrenadores en busca de un Vaporeon.

4

Zombies Run

Vídeo. Zombies Run / Zombies Run

Solo los más rápidos sobreviven a un apocalipsis Zombie. Eres un corredor y has de suministrar víveres y recursos a los supervivientes. Esta aplicación conseguirá que te pongas en forma a base de huir de los zombies que amenazan con comerte el cerebro. Ponte los auriculares y escucha la misión. A medida que vayas haciendo marcha obtendrás bienes a modo de premio para ayudar a los supervivientes, pero si oyes llegar a los zombies tendrás que correr lo más rápido que puedas para que no te alcancen.

5

Temple Treasure

Temple Treasure. / Google Play

Si te gustó Geocaching, con este juego podrás buscar un tesoro de manera virtual con una dificultad añadida. La búsqueda tiene una duración limitada por lo que tendrás que llegar al final del recorrido antes de que se apague el tiempo. Con la ayuda de los guardianes del tesoro habrás de resolver rompecabezas para obtener pistas sobre donde está el tesoro. Juega solo o con amigos para resolver el misterio que esconde el templo.

6

Silent Streets

Vídeo. Cabecera de Silent Streets. / Silent Streets

El Cluedo ya no es solo un juego de mesa. Una persona ha sido asesinado y tú, como detective, habrás de descubrir quién es el culpable. Con diferentes partidas de dos horas cada una, este juego de realidad aumentada te transportará a la misteriosa ciudad victoriana de Snowport. En Silent Streets tendrás que actuar como un verdadero detective e inspeccionar la escena del crimen con la cámara de tu móvil e interrogar a los sospechosos del asesinato para resolver el crimen y devolver la justicia a la ciudad.

7

Droid Shooting

Droid Shooting. / Google Play

Si lo tuyo son los juegos de acción, puedes sentirte el protagonista de Blade Runner en este juego para Android en el que tu objetivo será eliminar androides en un tiempo límite. El juego no utiliza el sistema GPS del móvil como pasaba en la mayoría de los juegos que hemos comentado, sino que para superar la partida solo contaremos con un radar y la cámara de nuestro móvil. Este fue uno de los primeros juegos de realidad aumentada desarrollados para Android y hace tiempo que no se actualiza, pero no lo necesitas para entretenerte una tarde de verano.