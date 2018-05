El antihéroe bocazas Secuencia de 'Deadpool 2'. / lp Hoy llega a las carteleras españolas 'Deadpool 2', la nueva película protagonizada por Ryan Reynolds GPS Viernes, 18 mayo 2018, 00:33

El actor Ryan Reynolds vuelve a ponerse la máscara para la secuela de la cinta de superhéroes Deadpool, en 'Deadpool 2'. Configurada como un relato muy irreverente del antihéroe bocazas, 'Deadpool' comparte estrellato con Cable, el imponente mutante con un brazo cibernético y la capacidad de viajar en el tiempo que está interpretado por Josh Brolin. Tras arrasar con su primera entrega, el personaje creado a principios de los noventa por Rob Liefeld y Fabian Nicieza, vuelve a la carga dispuesto a reeditar el taquillazo. Pero, tal y como hace su personaje en pantalla, Reynolds apuesta por darle la vuelta a la tortilla y no dejar que el éxito de la primera entrega suponga más presión en la secuela y convertir así 'Deadpool 2' en «una experiencia incluso más divertida». «Ya no teníamos el lastre de los orígenes y teníamos libertad para contar la historia que queríamos contar», recalcó Reynolds durante un encuentro con la prensa en Madrid en el que no dudó en calificar su papel como el mejor de su vida.