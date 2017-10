Amores rotos Silvia Valero y Bruno Tamarit durante la representación. / Vicente A. Jiménez Silvia Valero protagoniza en el Teatro Rialto junto a Bruno Tamarit 'Cuzco', un ambicioso montaje de Teatre del Poble Valencià NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 13 octubre 2017, 00:06

El Teatro Rialto de Valencia levantó el miércoles el telón de la nueva temporada con 'Cuzco', una obra que estará en cartel hasta el 29 de octubre, que narra la historia de una pareja que trata de salvar su relación durante un viaje que realiza a Perú. Se trata de una producción de Teatre del Poble Valencià con el apoyo del Ayuntamiento de Sagunto, escrita y dirigida por el valenciano Víctor Sánchez Rodríguez, galardonado con el Premio Max 2016 al autor revelación por 'Nosotros no nos mataremos con pistolas' y nominado de nuevo en 2017 por 'A España no la va a conocer ni la madre que la parió'. El montaje está interpretado por dos de los actores habituales del director: Silvia Valero y Bruno Tamarit. La escenografía es de Mireia Vila, la iluminación de Mingo Albir, el vestuario lo firma Teresa Juan, la música es de Luis Miguel Cobo y la labor de ayudante de dirección recae en Cristina Fernández. Durante la presentación del montaje a los representantes de los medios de comunicación, Víctor Sánchez explicó que armó la trama durante un viaje personal que realizó a la ciudad peruana de Cuzco. «Hice el viaje para curarme, no de un desamor, sino del desamor mismo», confesó el autor. Pero según Sánchez, más allá de adentrarse en el desamor de la pareja, ese viaje es como una piedra que se tira al lago y las ondas expansivas que se crean al contacto con el agua alcanzan la situación del mundo actual, tocando «de forma sutil» temas como la globalización, la pobreza o la miseria de un «sistema económico injusto».

Tras las funciones previstas en el Teatro Rialto, la obra se representará en Alicante, Castellón y Sagunto. Además el texto se verá publicado próximamente en Inglaterra.

GUÍA uDónde Teatro Rialto (Plaza del Ayuntamiento, 17). uCuándo Del 11 al 29 de octubre. uHorarios Miércoles, jueves y domingo, a las 19 horas. Viernes y sábado a las 20.30 horas. u Duración 1 hora y 20 minutos, aproximadamente. uPrecio Desde 8 euros.

Antes del estreno hablamos con la protagonista de la obra, Silvia Valero, quien resaltó la «valentía» de su personaje que recorre lugares profundos y oscuros, pero al final sale airosa.

«Me siento muy afortunada, pero también con mucha responsabilidad por mi personaje» «Ya nos hemos acostumbrado a que no haya en el escenario ningún mobiliario»

- ¿El personaje que interpretas en 'Cuzco' lo definirías como audaz?

- Yo creo que sí. Para mí Ella, que es como se llama mi personaje, es una mujer muy valiente porque decide enfrentarse a todos sus miedos y verbalizar situaciones que hasta entonces había estado ocultando para que no saliera a la luz su infelicidad. Salir de viaje a una zona desconocida le permite ampliar su visión y adentrarse en esas reflexiones de su vida personal que no quería destapar.

- Además del lenguaje verbal, la obra tiene un elevado componente de interpretación corporal.

- Sí, es algo que no se puede disociar habitualmente cuando interpretas, pero en este caso concreto de 'Cuzco' aún menos porque Ella es un personaje muy mental que une lo que piensa, lo que siente y lo que dice. Todo unido tiene un resultado y una complejidad importante.

- ¿Cómo le condiciona a un actor un decorado sin ningún elemento para apoyarse como una cama o una mesa?

- Inicialmente da un poco de terror escénico porque estás de pie ante los espectadores y cuando te pones a interpretar tu cabeza tiende a utilizar los referentes naturalistas. Si dices algo cogiendo un libro coges un libro o si comentas que te vas a sentar te sientas de verdad porque la silla está ahí. En 'Cuzco' sufrimos en los ensayos un pequeño periodo de adaptación, pero ahora ha desaparecido y nos parece normal que no haya mobiliario y no podamos apoyarnos en ningún elemento.

- El guionista y director de la obra, Víctor Sánchez, dice que escribió el texto pensando en ti. ¿Qué supone para una actriz: orgullo, responsabilidad...?

- Las dos cosas. Yo me siento muy afortunada, sorprendida y con una gran responsabilidad, porque aunque Víctor lo haya escrito pensando en mí, inevitablemente piensas que tendrás que estar a la altura de lo que refleja el texto.

- Al personaje de Ella lo defines como valiente, ¿Silvia Valero también lo es?

- Bueno, yo creo que el personaje no se parece a mí porque yo soy una persona en algunos aspectos de mi vida bastante cobarde. Pero es verdad que cuando interpretas a cualquier personaje acabas encontrando alguna similitud. Les pones la voz, el cuerpo, la emoción... los defiendes y empatizas con ellos.