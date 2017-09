Una amistad controvertida Judi Dench, en el papel de la reina y su sirviente, Ali Fazal. / lp Judi Dench es otra vez soberana en el filme 'La reina Victoria y Abdul' GPS Viernes, 22 septiembre 2017, 01:10

La oscarizada actriz británica Judi Dench «nunca pensó» revisitar al personaje de la reina Victoria, al que ya dio vida en 'Mrs Brown' en 1997, pero ahora ha vuelto a ser monarca de forma magistral en 'La reina Victoria y Abdul', un drama histórico de Stephen Frears que se presentó, fuera de competición, en la pasada Mostra de Venecia. El filme cuenta una historia muy poco conocida de la reina Victoria de Inglaterra, su amistad con el joven indio Abdul Karim 'El Munshi' (Ali Fazal), al que conoció en la celebración de sus 50 años de reinado. Entre ambos se forjó un especial afecto, mal visto en la Casa Real, aunque llevó a Karim a ser Secretario de la India. El guión de 'La reina Victoria y Abdul' lo firma Lee Hall (Billy Elliot), nominado al Oscar, que se basó en el libro de la periodista Shrabani Basu 'Victoria & Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidant', una obra que ha sacado a la luz la historia que permaneció oculta durante tanto tiempo, a partir de los diarios y cuadernos de sus protagonistas.

La reina Victoria pasó a la historia como la emblemática líder que gobernó un imperio que se extendía a lo largo y ancho del mundo, pero ¿quién era Abdul? «Ella era la reina de Inglaterra y él, un humilde criado de la India», cuenta la autora, Shrabani Basu. «Su amistad revolucionó la vida en palacio y casi llegó a provocar una revuelta contra la soberana».

En 2001, Basu andaba investigando un libro sobre la historia del curry. Así fue como se enteró de que la reina Victoria era una gran aficionada a este plato. Basu visitó el Castillo de Osborne, la residencia de Victoria en la Isla de Wight, y se quedó muy intrigada al ver dos retratos y un busto de bronce de un indio de porte regio. En el vestidor de la reina vio otro retrato del mismo indio, situado justo debajo de su amado John Brown. Por si fuera poco, la Sala Durbar de Osborne, atestada de tesoros de la India, era un monumento a la fascinación de Victoria con «la joya de la corona»; aunque era la Emperatriz de la India, el hecho cierto es que nunca visitó el lejano territorio. Según Basu «por razones de seguridad no pudo viajar a la India, así que hizo que la India llegara a ella».