Agenda del Vino 2018 de Utiel-Requena

Publicadas las actividades del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena para el 2018 a través de su Agenda del Vino. Esta se presentó en un acto muy concurrido en la sede de esta denominación, la Bodega Redonda de Utiel. La Agenda del Vino 2018 es una libreta práctica de bolsillo que ofrece cerca de un centenar de actividades abiertas al público aficionado al vino y que tienen lugar en la DO Utiel-Requena (también descargable en archivo digital pdf desde su web). Contiene información detallada y clara de catas comentadas, degustaciones, visitas, maridajes, cursos y eventos repartidos cronológicamente en el calendario de todo este año. Año tras año, la agenda se engrosa con más actividades y propuestas. En palabras del presidente de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina, -Es ya la tercera edición de la agenda, que es fruto de la unión de todos y es algo importante, porque es nuestro poder, el poder de la Mesa Sectorial, que agrupa a todos los representantes del sector y que pone nombre a este territorio-. La agenda está dividida en seis categorías: visita y cata, visita, visita y tapa, cata maridaje, curso y evento, cada actividad que se expone en la agenda incluye información acerca de la entidad organizadora, del lugar en el tendrá lugar, horario, días de duración y una breve descripción de las características del acontecimiento. Es hora de disfrutar del vino y su cultura.