Un viaje por los estados amorosos

Primero fue 'El amor está en el aire, y aquí no hay quien respire', con Bibiana Fernández y Manuel Bandera como protagonistas, y un año después llega la nueva versión 'El amor sigue en el aire', con dos actores más encima del escenario, la pareja formada por Alaska y Mario Vaquerizo, que debutan como actores teatrales. Los cuatro personajes permanecerán este fin de semana en el Teatro Olympia de Valencia con esta peculiar comedia musical, escrita y dirigida por el cineasta y guionista de televisión Félix Sabroso, autor entre otras de 'La isla interior', 'Los años desnudos', o 'Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí' . 'El amor sigue en el aire' aborda los diferentes estadios de las relaciones de pareja: los primeros días, la estabilidad, el aburrimiento, el engaño, las mentiras, el olvido y la reconciliación.

GUÍA uDónde. Teatro Olympia (C/ San Vicente, 44) de Valencia. uCuándo. Desde hoy viernes y hasta el domingo 4 de junio. uHorarios. Viernes, a las 20 horas. Sábado a las 18 y 21 horas. domingo, a las 19 horas. Precios. Desde 27 euros.

En el escenario, los cuatro intérpretes están acompañados por un grupo de músicos que les sigue en directo en cada una de las canciones que interpretan, convirtiéndose las letras de los temas escogidos en parte de la trama. El repertorio incluye canciones totalmente reconocibles para el espectador de Rocío Jurado, Raphael, Mari Trini, Alejandro Sanz o Salomé, entre otros. En una entrevista con LAS PROVINCIAS, el veterano actor Manuel Bandera asegura que la llegada de una nueva pareja al escenario da mayor consistencia al guión.

¿Qué novedades aporta al espectador esta continuación de 'El amor está en el aire'?

Además de que se introducen dos personajes más en la historia, los cuales subliminalmente ya estaban pero no aparecían en el escenario, varía especialmente porque hay mucha más instrumentación, más músicos y más canciones. Olvido y Mario también cantan y actúan, y hay alguna sorpresa más.

En el primer espectáculo les acompañaba en directo un piano. ¿Qué instrumentos se agregan ahora?

Sigue el piano, pero se añaden una percusión y un bajo, con lo cual las canciones que interpretamos los actores están mucho más acompañadas musicalmente.

¿De las canciones que interpreta, hay alguna con la que se siente más identificado o le gusta más?

No especialmente. La verdad es que estoy cómodo cantando todo lo que hacemos y no puedo decir que haya un tema que me guste más que los demás. Todas las canciones me parecen estupendas.

Bibiana Fernández y Manuel Bandera ya llevaban bastante tiempo rodando con esta pieza teatral y supongo que ya estaba todo muy engrasado. ¿Cómo le influyó la entrada de la nueva pareja formada por Alaska y Vaquerizo?

Para mi todo ha sido muy positivo porque enlaza mejor toda la función. En la primera versión se daba vida a parejas diferentes, pero en 'El amor sigue en el aire', el guión sigue un hilo argumental a través de estos nuevos personajes.

¿De los diferentes estados amorosos por los que pasa la pareja en la obra, ha notado que haya alguna situación en la que los espectadores estén como más atentos?

Los temas del enamoramiento, aburrimiento, desamor, reconciliación... es tan universal. Ha transitado por esas diferentes experiencias todo el mundo, que es normal que los espectadores se puedan sentir identificados con la mayoría. Pero si tengo que destacar algo, es muy llamativo cómo el público reacciona a la influencia que tienen tanto para bien como para mal las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles.

Actor, cantante, bailarín, presentador (retransmitió las campanadas con Anne Igatirburu en 2009). ¿Con qué faceta artística se quedaría si pudiera elegir?

Yo me siento actor, pero en esta profesión del espectáculo es necesario ser versátil y a mí me gusta poder hacer cosas diferentes. Pero soy principalmente un actor que puede cantar, bailar o presentar.