El tomate de El Perelló en sazón

¿Quién no tiene entre sus buenos deseos gastronómicos del verano el tomar una buena ensalada valenciana con tomates de El Perelló? Bueno, y no solo eso, hay muchas otras posibilidades culinarias, pero todos colegirán que con un chorrito de aceite de oliva y una brizna de sal, es manjar de dioses. Pues bien, el momento llegó, los tomates de El Perelló están listos para hacernos disfrutar y su feria gastronómica, una de las más reputadas de entre las valencianas, abre hoy viernes sus puertas hasta el domingo, del 2 al 4 de junio, vamos. Este año llega a su sexta edición y a ella acudirán más de un centenar de expositores, cifra récord, y también se espera que suceda con los visitantes, ya que además de poder disfrutar de los productos expuestos, habrá talleres, degustaciones y catas comentadas. Entre los expositores presentes se podrán encontrar aceiteros, vitivinicultores, cerveceros, restaurantes, carnicerías, pastelerías y cómo no la célebre Clóchina de Valencia.

A destacar la oferta expositora de la Cooperativa Unión Protectora, que volverá a ofrecer las diversas variedades de tomate, cultivadas mediante técnicas de producción tradicionales en los arenales de El Perelló, como los tomates bombón, el tomate raf y una gran variedad de productos hortofrutícolas locales. Entre las novedades lúdicas de esta edición, una actuación musical 'flashmob' a cargo de la Agrupación Musical de El Perelló y un concierto acústico la noche del sábado en la zona de los pubs.

Un tomate único

Cultivado en el Parque Natural de la Albufera, el tomate de El Perelló es un tomate de calidad que posee un alto contenido nutricional gracias a las particularidades de los suelos arenosos, su especial microclima y los métodos de cultivo tradicionales. El resultado: tomate muy perfumado, piel fina, carnoso y repleto por dentro, poca semilla, suavemente edulcorado y con acidez contenida. Único. Hoy se inauguran también las Jornadas Gastronómicas del Tomate en los restaurantes de la localidad prolongándose hasta el 11 de junio. Tome nota y vayan reservando: Casa Chiva, Náutico, The Corner, Llobarro, Casa Pili, Sotavent y Casa Jerónimo, y a un precio unificado de 24 euros el menú.