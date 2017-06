Love the 90's, epicentro del dance

Valencia se convertirá mañana sábado en la capital de la música dance de los años 90 gracias al concierto Love the 90's, que reunirá en la Ciudad de las Artes y las Ciencias a un espectacular elenco de artistas entre los que destacan la italiana Gala, 2Unlimited, Ace of Base, Corona, Snap, Chimo Bayo o Rebeca, entre otros. Así lo ha anunciado Hugo Albornoz, CEO y fundador de la productora Sharemusic! quien, junto a David Sánchez, director de Arenal Sound y el conocido locutor Fernadisco, han ofrecido detalles del evento. Love the 90's llegará a Valencia tras el éxito de convocatoria obtenido en Madrid. El cartel de Love the 90's Valencia supone un auténtico lujo para los amantes de la música dance de los 90, contando con los artistas más punteros de la década. Así, la cantante italiana Gala, que actuará en la península por primera vez en más de una década, será uno de los platos fuertes junto con Jenny de Ace of Base, C+C Music Factory, Snap!, OBK, Corona, Ice MC, Spanic, New Limit, Rebeca, Chimo Bayo, Sensity World, Tina Cousins, junto a dos cuerpos de baile, tres coreógrafos e impresionantes efectos especiales.