Cómo no tomarse el cine tan en serio

Hace años que Paco Fox y Miguel Ángel Viruete compartían inquietudes cinéfilas en su videoblog Videofobia, dedicado a reseñar películas de serie B, pero querían más: así nació 'Cinebasura, la peli', ya desde el título, toda una declaración de intenciones. «Queríamos hacer una película que rindiera homenaje al cine cutre, pero sin repetir opciones que ya estaban hechas, como rehacer en comedia películas malas de los 70, los 80 o los 90», explica Fox en una entrevista con Efe.

«Es una peli antiseriedad, pero no es una acumulación de chistes. Transmite una tesis -precisa Fox-, y es que no hay que tomarse el cine tan en serio, una máxima que nos hemos aplicado, porque no hemos sido serios ni siquiera en el proceso; rigurosos, sí, pero no serios», aclara.

Dirigida a medias entre Viruete y Fox, que también es protagonista, la película cuenta la historia de dos fan del cine de serie B que «son absorbidos por un portal interdimensional y cuando salen al mundo normal, el cine malo ha invadido las calles. Su misión es averiguar qué ha pasado y luchar contra los monstruos que aterrorizan a la gente», explica Fox.

Para entender su película, propone una frase de su personaje que lo define bastante bien: «Yo, por la mañana, me levanto y veo 'Bergman'; luego me pongo 'Los Vengadores', y seguido, 'The Room', que es una peli muy mala».