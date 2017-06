La Botifarra en la Ruta Turia

Jorge Terol García y su Botifarra llevan participando en la Ruta de la Tapa de Cervezas Turia desde los orígenes. La Botifarra es un local muy personal que Terol abrió en el 2003 tras cortarse la coleta de ejecutivo y abandonar los ruedos empresariales. Quería vivir y expresarse en libertad y eso fue lo que hizo en su local y con la cocina. Quería algo amanoso, cercano al cliente, de hecho, cocina delante de ellos, y yo afirmaría sin equivocarme que fue una de las primeras cocinas abiertas a los ojos de todos los que se sentaran en su mesa o se acodaran en la barra.

Hablemos del comer, La Botifarra tiene la calidad del producto por bandera, no cocina con aceite y no tiene cámara, por tanto, todo es fresco del día y confiesa que su proveedor es fundamentalmente el Mercado Central. Observo además por lo servido y los precios de la carta que las raciones son muy respetables y los precios contenidos. Sus imprescindibles: el Tomatón, un tomate de medio kilo mechado de anchoas y boquerones, el Atún a la Plancha (escogido), Tellinas a la Plancha, Longanizas rellenas de Habitas y cocinadas al vino blanco, que nadie se pierda su Burrata italiana. Las propuestas de sus tapas con Turia son la Fajita Botimexi, a base de pollo, alubias pintas, cebolla y jalapeño y la Fajita Mediterránea, en este caso en vez de la tortilla de maíz, hace de soporte una hoja de endivia y sobre ella queso fresco anchoa y pesto. Me entusiasmó la primera y de la segunda un pesto exquisito.

La Botifarra solo abre por la tarde-noche de lunes a sábado. A mediodía solo por encargo. Está en una de las entradas al Carmen, a la sombre de las Torres de Quart, en el número 12 de la calle Pinzón de Valencia. Enhorabuena.