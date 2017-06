Les Arts acoge la ópera 'La vuelta de tuerca'

El lenguaje teatral directo y la música de Benjamin Britten regresan este fin de semana al Palau de Les Arts de Valencia con la ópera 'The turn of the screw' (La vuelta de tuerca), que aborda los abusos sexuales y la pérdida de la inocencia en la infancia con una trama de terror psicológico ambientada en la Inglaterra postvictoriana. Christopher Franklin, que ya dirigió en Les Arts 'Café Kafka' y 'Juana de Arco en la hoguera' es el encargado de tutelar la partitura. La ópera, que se representará en el Teatre Martín i Soler los días 2, 4 y 6 (función didáctica) y 10 de junio, cuenta con dos de los miembros del coro del Trinity School, Jeremie de Rijk y William Hardy, y con artistas de la octava promoción del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo. La obra podrá verse por un precio único de 25 euros, lo que pewrmite acercar la ópera a un gran mayoría de público.

La ópera en inglés, está dividida en un prólogo y dos actos. Narra la convivencia en el seno de la naturaleza de dos niños con dos mujeres y dos fantasmas, en una relación que no se sabe bien si discurre entre vivos y muertos o entre personas que combinan juntas un perverso juego.