La vuelta al jazz con la Babalu Swing Band

La Babalu Swing Band se propuso al inicio de su trayectoria en 2015 traer de vuelta el jazz a sus orígenes populares. Y lo está consiguiendo con un espectáculo lleno de color, buques insignia de la época dorada del swing, versiones de temas populares, ritmos bailables para 'lindy hoppers' o cualquiera que se atreva, y una puesta en escena marcadamente retro que invita a viajar en el tiempo a la América de los años 40. Su nutrido calendario de conciertos para este verano - Tapas & Swing, Festival Gothejazz, Veles e Vents, Nits Musicals a la Xopera de Algemesí o la Feria de Julio, entre otros- confirman su imparable ascenso.

La Banda ha hecho suyas composiciones como 'Fly Me To The Moon' o 'I ve Got You Under My Skin' en homenaje a Frank Sinatra, junto a piezas tan emblemáticas como 'When Youre Smiling' o 'Sing, Sing, Sing', además de joyas del jazz y la bossa como 'Stardust' y 'Garota de Ipanema', entre otras. Actuaciones que embelesarán al público.