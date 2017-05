The Vaccines y La Habitación Roja, en el cartel de Les Arts

El Festival de les Arts, que se celebrará los próximos 9 y 10 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, está completando su cartel con artistas locales, nacionales e internacionales. Para el cartel de la inauguración están confirmados Jake Bugg, Fangoria, Digitalism, Miss Caffeina, León Benavente, Fuel Fandango, Sensible Soccers, Varry Brava, Polock, The New Raemon & McEnroe, Rural Zombies, Gener, Mechanismo y Lígula, entre otros.

El sábado 10 será el turno de The Vaccines, Kakkmaddafakka, Iván Ferreiro, La Habitación Roja, Sidonie, La Casa Azul, Maga, Geografies, Elyella DJs, WAS, Modelo de Respuesta Polar, Soledad Vélez, Barbott y Meridian Response. El cartel se completa con otras bandas locales y del resto de España.

Los promotores del evento recuerdan que el Festival de les Arts, que cumple su tercera edición, nació de «la conexión entre la música y otras disciplinas artísticas» como el diseño, la ilustración o la gastronomía.

El festival, con más de 24 horas de música cuenta con tres escenarios -uno sobre el agua-, gastronomía, 'foodies merkat', diseñadores, marcas emergentes en Les Arts Market, ilustradores en directo y fuegos artificiales.

Desde la organización destacan que en esta nueva edición, el Festival de les Arts busca «volver a cautivar al público como lo ha venido haciendo en las anteriores ediciones, con más arte, más música, más gastronomía y más planes de los que nos recuerdan lo bonita que es la capital del Túria».

Entradas a la venta en la web del evento www.festivaldelesarts.com/.