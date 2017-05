La mejor cocina

Cómo en los últimos 13 años, El Corte Inglés de la Avda. de Francia celebra sus 'Encuentros Gastronómicos de la Comunitat Valenciana' bajo el asesoramiento de Antonio Vergara, periodista gastronómico y columnista de LAS PROVINCIAS. Este evento nació bajo la pasión gastronómica que desarrollaba Pepe Iglesias, primer director de este centro, y que su sucesor, Joaquín Cerveró, ha mantenido de manera acertada. Antonio Vergara ha organizado todos los Encuentros, y todos ellos han mantenido un alto nivel, dándose cita, no solo los mejores cocineros valencianos, sino buena parte de los españoles. Si hiciéramos un poco de memoria, nos acordaríamos que entre los cocineros que han iniciado las jornadas encontramos a Josep Roca (Celler de Can Roca, Manolo de la Osa (Las Rejas, Las Pedroñeras), Ricardo Sanz (Kabuki Wellington, Madrid), Abraham García (Viridiana, Madrid), Jaume Subirós (Motel Empordà, Figueras), M.ª José San Román (Monastrell, Alicante), Raúl Aleixandre (Vinícolas, Valencia), Vicente Patiño (Saiti, Valencia), Ricard Camarena (Ricard Camarena, Valencia), Quique Dacosta (Dacosta, Denia) o Manuel Alonso Fominaya (Casa Manolo, Daimuz). El nivel de las inauguraciones ha sido muy alto. La mayoría de ellos poseen Estrellas Michelin.

Siguiendo con la tradición, Antonio también ha querido seguir manteniendo el nivel de todas las anteriores, y en esta edición el restaurante elegido para la inauguración , que tuvo lugar ayer, fue Bon Amb de Xàbia, un establecimiento que en su entrada luce con todo merecimiento las dos Estrellas Michelin. Pablo Catalá y Alberto Ferruz han conseguido crear un restaurante dónde en todos sus conceptos alcanza la excepcionalidad. El menú de inauguración de estas jornadas, Bon Amb lo compartió con Tula, un restaurante, también de Xàbia que mantiene una gran expectación en sus propuestas. Los responsables de este joven restaurante son Clara de la Bellacasa y Borja Susilla.

El menú que se ofreció constaba de los siguientes platos: Escabeche de calabaza fermentada, Panacotta de Chi Hau Kay, Anguila y fideos de mar. Platos de Tula: Salmonete en salmorreta y paté de sus interiores. Codorniz en escabeche, mole de ñoras y alcachofas, el postre corrió por cuenta de Bon Amb; Remolacha, fresa y kombucha.

Los vinos que se sirvieron en la comida fueron de las Bodegas Marqués de Vargas; Marqués de Vargas (D.O. La Rioja), Conde de San Cristóbal (D.O. Ribera del Duero) y Pazo San Mauro (D.O. Rías Baixas) y el Casta Diva cosecha miel de Felipe Gutiérrez. Antes de empezar la comida, el coctelero Ciriaco sirvió un cóctel, una acción que se mantendrá durante todas las jornadas.

El día 5 de junio, el cocinero invitado será Nacho Romero de Kaymus, junto a su jefe de cocina, Javier Lajara. El menú estará compuesto por los siguientes platos: Sardina, guacamole, curry verde y boniato. Bonito con paté de berenjena, duojiao y crema de brócoli. Lubina marinada con berenjena a la llama y rillette de lubina con turrón de cacahuetes. Manitas escabechadas con anguila laqueada. Tataki de pescado de roca con emulsión de almendras y pisto. Pierna de cordero lechal laqueada con calabazas y sus pipas. Ceviche de mango y Baklava con Kumquat, chocolate y leche de frutos secos.

Las bodegas serán Vicente Gandía: Ceremonia, El Miracle y Fusta Nova.

El día 12 será el establecimiento alicantino el Portal Taberna & Wine. Sergio Sierra y Carlos Bosch han conseguido que su local se haya convertido en toda una referencia, no solo alicantina, sino española y europea.

Hasta el 25 de junio

El menú que nos proponen costa de los siguientes platos: La ensaladilla de El Portal: Turrón de Foie. Croquetas de boletus y jamón ibérico. El arenque de El Portal. Atún con ortiguilla de mar. Carrillera de ternera al Monastrell. Pan con chocolate, aceite de oliva y escamas de mar. La bodega Enguera será la encargada de ofrecer los vinos durante la comida.

La Trattoría D' Carlo ofrecerá sus platos el día 19 de junio. Carlo D'Anna y su mujer Adela Crispino han demostrado que la cocina italiana tradicional tiene muchas más opciones de las que conocíamos. Los platos que nos ofrece Adela lucen una brillantez y unos sabores ricos y delicados. Nos ofrecerán, entre otros, ensalada de pulpo. Carpaccio de pez espada y verdura escabecha. Mini caprese con berenjenas rellenas. Pasta fresca de frutos de mar y tomatito del Vesubio. Albóndigas de ternera lechal al jugo napolitano. Baba napolitano y Canoli Siciliano. Bocopa servirá los vinos.

Las jornadas finalizaran el día 25 de junio con el restaurante Daluan (Morella). Avelino Juan y su mujer Jovita Almela nos ofrecerán un divertido menú con platos cargados de intención y jovialidad. Entre otros platos se podrá disfrutar de arroz, trufa, ortiguillas y espardeñes, crujiente de cerdo, boniato y vino de garnacha, caviar de Morella, entre otros. Las bodegas de esta comida serán Chozas Carrascal, Enguera y Murviedro.

