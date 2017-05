Vuelve Tastarròs

Sin lugar a dudas, el éxito cosechado durante la primera edición del Tastarròs, ha animado a la D.O. Arroz de Valencia a repetir evento este domingo (21 de mayo) en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. El arroz es el ingrediente más importante de nuestra gastronomía, y entorno a él, giran las cocinas de muchas localidades de la Comunitat, sobre todo aquellas que rodean a l'Albufera.

En un principio histórico, la paella valenciana fue el inicio y punto de partida de su trayectoria histórica, gracias a que los valencianos fuimos los primeros en dar sabor al arroz, ya que en las culturas asiáticas se utiliza como sustitutivo del pan. Con el paso del tiempo, las influencias fueron llegando, y gracias a esa gran permisividad del arroz a la hora de absorber y de trasmitir sabores, la gastronomía existente gracias a esta gramínea se fue abriendo gracias a la inclusión de otros productos e ingredientes.

La variedad de arroces marineros que hemos ido añadiendo al recetario del arroz ha sido sobresaliente. Y lo bueno no solo se ha ampliado a nivel de ingredientes e influencia marinera, también se ha ampliado a las elaboraciones melosas y caldosos, bastante desconocidas hace unas décadas, y que desde hace unos años, ya compiten con la seca, que siempre ha sido más popular y tradicional. Santos Ruiz, secretario y alma de la D.O. Arroz de Valencia siempre ha querido acercar la cultura del arroz a los valencianos, y cuando hablo de esta cultura, no solo me quiero limitar a la propia que la gastronomía genera, él va más allá, buscado y manteniendo las tradiciones que los segadores realizan durante la época de la siega. Hace ya varios años, en el puerto de Catarroja se realizan las Jornadas de la Siega del Arroz. Este año pasado se han celebrado la IV Jornadas, y conociendo a Santos cómo lo conozco estoy convencido que van a seguir celebrándose durante muchos años. Sobre todo porqué mantiene una tradición muy valenciana, y porqué recibe el apoyo incondicional del público. Miles de valencianos acuden a conocer in situ, las tradiciones que han pervivido durante siglos en las localidades que han rodeado a l'Albufera.

Raúl Aleixandre, Alejandro del Toro, Quique Barella, Vicente Patiño, Bernd Knöller, Pablo García- Vernetta han sido algunos de los cocineros que han acudido a cocinar al puerto de Catarroja en las Jornadas de la Siega.

Participantes

La gran aceptación que tuvo de público la I edición del Tastarròs, sin duda ha animado a Santos a realizar una segunda edición, y que mejor que repetir espacio; la plaza del Ayuntamiento para celebrar el acto.

En esta ocasión se ocupará la totalidad de la plaza, así que aquellos que quieran circular por Valencia, recuerden que este próximo domingo la circulación por ella, y por todos sus aledaños estarán cerrados.

En esta ocasión el número de establecimientos participantes se va a doblar, alcanzado la cifra de veinticuatro. Los participantes son: Trencadish de Kike Jiménez, Tavella de Pablo Xirivella, Rías Gallegas de Raúl Barruguer, El Poblet de Luis Valls, Lienzo con Mª José Martínez y Juanjo Soria, Sergi Peris Gastronomic de Sergi Peris, Pollo Express de Isabel Gil, Napicol de Chema Rausell, Nou Gourmet de Pablo García Vernetta, Mar de Avellanas de Nacho Yuste, La Tavernarie de Silvia, La Sequieta de Sebastián Romero, La Granja de Adolfo Cuquerella, La Ferrera de Xavi Soler, Goya Gallery de Fernando Navarro y Marce García, Gastroadictos, Forastera de Txiki Nuévalos, Estela de David y Rubén Miralles, Esencia, El Almacén de Raimon Moreno, Dos Estaciones de Iago Castrillón y Alberto Alonso, Casa Llopis, Casa Clemencia de Vicente Francés y Anou. Cada cocinero realizará varios arroces y seguro que todos ellos serán de su agrado.

Felicitar a la D.O. Arroz de Valencia por mantener vivas las tradiciones valencianas que viven y rodean a un ingrediente tan nuestro como es el arroz, tanto las gastronómicas como culturales.