Vinomaniac, rompedor

Esto ya no es una moda. Superada la postmodernidad, el asunto de la renovación de las etiquetas de los vinos anda parejo a la revolución dentro de las botellas. Se necesitan nuevos conceptos del vino y Vinomaniac acaba de desembarcar con ese objetivo. Tras la cata de su On the Divan 2014, hallamos en él un sublime tratamiento en barrica.