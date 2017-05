La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Mundo del Vino ha premiado a las bodegas valencianas Hispano+Suizas con tres nuevos premios en su gala anual, celebrado el pasado fin de semana Moriles (Córdoba). Los vinos premiados son: Impromptu Rose (D.O. Valencia), Bobos Finca Casa La Borracha ( D.O. Utiel-Requena) y Tantum Ergo Rose (D.O. Cava). Siendo la única bodega española premiada con tres vinos. Esta Asociación se fundó hace 7 años y elige los vinos a una doble vuelta. En la primera fase se cataron 1055, y en la segunda quedaron 180.