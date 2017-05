El juego perverso del incesto

«¿Qué es para ti lo perverso?», pregunta a su hermanastra el protagonista de 'Demonios tus ojos'. «Algo extraño y prohibido», contesta esta lolita de urbanización burguesa. El tercer largometraje de Pedro Aguilera (San Sebastián, 1977) incomoda porque se atreve a mostrar sin juzgar un tabú que pervive en nuestra sociedad: el incesto. Sin embargo, no estamos ante una historia de amor, sino ante el juego perverso de dos personas embriagadas por rebasar los límites de lo establecido. No es gratuito que el libertino, el sátiro que aparece para desestabilizar a la familia, sea un director de cine. El actor Julio Perillán se atreve con un personaje con el que no es fácil empatizar. Asentado en Los Ángeles, el protagonista regresa a España al obsesionarse con un vídeo pornográfico en el que reconoce a su hermanastra. Ivana Baquero, la niña ya crecida de 'El laberinto del fauno', se deja enredar por su nihilismo y hedonismo. Hasta admite que coloque una cámara en su cuarto para espiarla y se arrastra por la pasión de estar violando algo sagrado.

Pérdida de la inocencia

Diez años después de que debutara en Cannes con 'La influencia', Aguilera regresa con una cinta a contracorriente, financiada sin ayudas públicas ni televisiones. Se atreve con una intriga malsana que juega con algo que el cine español parecía haber olvidado: el erotismo. Chabrol se da la mano con Haneke en esta reflexión sobre la mirada y la saturación de imágenes que padecemos en nuestros días. ¿Cabe hablar de intimidad en la era de Facebook y YouTube?

En 'Demonios tus ojos' ('Sister of Mine' en el más explícito título internacional) encontramos ecos de 'El fotógrafo del pánico', el sentido provocador de Bigas Luna y el carácter vampírico del cine que Iván Zulueta exprimió en 'Arrebato'. El autor de 'Naufragio'firma una particular guerra de sexos y un sugestivo cuento sobre la pérdida de la inocencia con dos actores sin miedo al riesgo. Por algo Ivana Baquero y Julio Perillán se llevaron los premios de interpretación en la sección Zonazine del último Festival de Málaga.