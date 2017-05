Dos festivales de música para todos los públicos

La temporada de festivales ya ha dado comienzo y este fin de semana hay en la agenda dos propuestas muy diferentes pero en las que se puede disfrutar en familia.

1. Montgorock (Xàbia)

El Montgorock Xàbia Festival dará el pistoletazo de salida el viernes a las cinco de la tarde con el concierto de los ganadores del Concurso de Bandas de la Marina Alta, Happy Freuds. Los dos escenarios con los que cuenta el festival este año, Desperados y Sona la Dipu, recibirán en la primera jornada también a M-Clan, La Fuga, Los Bengala, Aurora & The Betrayers, The Saltitos, Corazones Eléctricos, S.C.R y Holy Paul. Además, se suma un tercer espacio musical dentro del recinto, el Jam Stage The Rooms donde diferentes artistas del cartel se subirán de manera espontánea para interpretar versiones y colaborar entre ellos en un show único e irrepetible.

Al día siguiente, sábado 13, por la mañana, se podrá disfrutar de los conciertos gratuitos en la playa con Gran Quivira y Los Vinagres en el escenario Mañaneo que se ubicará en el chiringuito Montgo di Bongo. Una programación adicional que se suma este año para inundar Xábia de música durante todo el día y que se repetirá el domingo por la mañana en el mismo espacio y horario con Geografies, Carlos Vudú y el Clan Jukebox y la banda Indian Hawks que se alzó con el primer puesto en el Concurso de Bandas Nacional organizado por el festival. Y volviendo al sábado, ya por la tarde en el Recinto La Fontana será el turno de Leiva, Los Zigarros, Sidecars, Sexy Zebras, Santero y Los Muchachos, Whisky Caravan, Badlans y Peranoia.

Tampoco hay que olvidar que Montgorock Xàbia Festival también reúne los valores de sostenibilidad (todo lo recaudado con los vasos reutilizables usados en el evento servirá para financiar junto al Ayuntamiento de Xàbia y con la ayuda de Coca-Cola un proyecto medioambiental en el Cap de Sant Antoni, uno de los puntos más emblemáticos del Parc Natural del Montgó); solidaridad (parte de los beneficios de la venta de entradas va destinado a la Asociación de Personas con Autismo de Xàbia y al Aula CyL del Colegio Público El Arenal de Xàbia) y de evento familiar (los menores de 12 años pueden acceder gratis acompañados de un adulto).

Las entradas cuestan 32€ un día y 55€ el abono para el viernes y el sábado.

2. Formigues (Benicàssim)

Nueve conciertos con nombres como Guille Milkyway o Billy Boom Band, 50 actividades y una decena de áreas extramusicales dan forma al programa de la quinta edición del festival familiar Formigues Fest, que se celebrará este sábado y domingo en el recinto VillaCamp de Benicàssim.

El cartel cuenta con nombres de de mucha calidad que además, como en el caso de Billy Boom Band, han elegido el Formigues para presentar nuevo trabajo.

A este proyecto de música rock formado por Marcos Casal y Raúl Delgado, cantante y batería de La sonrisa de Julia, y la editora Julia Fernández, se unen otros conciertos como los de Dj Guille Milkyway (La Casa Azul), The Alligators, The Pinker Tones, La Chica Charcos & The Katiuskas Band, Yo Soy Ratón y Siamiss Dj's.

Junto a ellos actuarán las formaciones ganadoras del I Concurso de Bandas y Solistas del Formigues, las asturianas Las Eléctricas y Sedajazz Kids Band, de Valencia

El festival suma este año dos nuevas áreas extramusicales (la Carpa Circo y la Zona Teenage) hasta un total de diez, que albergarán más de medio centenar de actividades para el público familiar, entre ellas las veinte charlas del Foro Formigues, además de una oferta gastronómica con área de gastronetas y zona de mercadillo.

El Formigues Festival ahonda este año en su perfil de festival inclusivo.

Además de la adaptación de juegos y talleres a personas con diversidad funcional -con entrada gratuita al recinto-, este año participarán entidades que trabajan con estos colectivos para que acerquen sus realidades al público del festival.

Es el caso de la Asociación de Personas Sordas de Castellón (Apesocas), que protagonizará una sesión de cuentacuentos "signado" y realizará varios talleres en lengua de signos.

El certamen también contará para su batucada final y en colaboración con el Rototom Sunsplash con Asprona Timbals, integrada por músicos con discapacidad intelectual.

Por su parte, la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Castellón (APNAC) dispondrá de un stand informativo en el recinto.

También en él tendrán cabida los expositores de Save the Children y Acnur, con las que el Formigues mantendrá su compromiso solidario.

Los abonos de los adultos para los dos días están a 18€ y para los niños y niñas a 15€.