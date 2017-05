La DO Utiel Requena participa en Fenavin

Del 9 al 11 de mayo se desarrollará la Feria Nacional del Vino (Fenavin) en el pabellón ferial de Ciudad Real, y la DO Utiel-Requena participa con una masterclass y un stand corporativo. Tal y como aparece anunciado en el programa de actividades de la feria, la presentación-cata de vinos de 'Bobal de la DO Utiel-Requena' estará dirigida por la Master of Wine Sarah Jane Evans y tendrá lugar el 10 de mayo a las 11 horas en el Aula 3 de la feria. Además, la DO Utiel-Requena montará una exposición de vinos en un stand institucional centrado en los vinos singulares de Bobal de la zona, ubicado en el Pabellón 2 Eneo calle 5-stand 11, desde el que se darán a conocer las cualidades de la región vitivinícola y servirá de zona de cata de acceso libre para los visitantes.