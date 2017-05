Seis Medallas de Oro para Anecoop Bodegas

El Challenge International du Vin ha otorgado seis Medallas de Oro, dos de ellas para los vinos de Bodega La Viña, con DO Valencia, Venta del Puerto Nº 12 2014 y Juan de Juanes Vendimia Oro Tinto 2014. Los otros cuatro Oros han recaído en los vinos con DO Navarra Dominio de Unx Garnacha Old Vines 2015; Dominio de Unx Garnacha Rosado de Lágrima 2016; Unsi Terrazas Blanco 2015 y Castillo de Tafalla Rosado 2016, elaborados por Bodegas San Martín y por Proyecto Unsi S.L.. Otros cinco vinos comercializados por Anecoop Bodegas han obtenido Medalla de Plata y Bronce en este certamen. Este concurso enológico internacional es el más antiguo en el mundo.