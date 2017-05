Los secretos de Nawal

Una de las grandes producciones de la temporada, ' Incendios', llegará al Teatro Principal de Valencia a partir del próximo jueves, con la emblemática Nuria Espert como protagonista y bajo la dirección del veterano Mario Gas. Este montaje de Ysarca y Teatro de La Abadía, con la colaboración de Teatro del Invernadero, permanecerá en cartel en Valencia hasta el 21 de mayo.

GUÍA uDónde. Teatro Principal de Valencia (C/ Barcas, 15). uCuándo. Del 11 al 21 de mayo. Horarios. Miércoles, jueves y domingo a las 19 horas. Viernes y sábados a las 20 horas. El jueves 11, día del estreno, a las 20.30 horas. uPrecios. Desde 18 euros.

La obra de Wajdi Mouawad, dramaturgo de origen libanés, afincado en Canadá, es una tragedia contemporánea llena de evocaciones clásicas, donde los personajes luchan incansables contra un destino que les confronta sin remedio con el pasado.

En una entrevista con LAS PROVINCIAS, la laureada actriz, directora y Premio Princesa de Asturias de las Artes el pasado año, Nuria Espert, explicó que 'Incendios' cuenta tres historias emparentadas: la de Nawal (Nuria Espert y Laia Marull como la joven Nawal) desde que se enamora del joven Wahab y se queda embarazada, hasta su muerte; la de su primer hijo, del que la separan nada más nacer y a quien busca, incansable, durante toda la vida; y una nueva búsqueda emprendida por sus hijos gemelos para llegar a la verdad de su pasado, a la verdad de Nawal, que representa a la mujer de cualquier país en guerra -violada y humillada- pero también la historia de todo un país.

La trama comienza con la muerte de Nawal Marwan. En la lectura de su testamento ella abre la puerta a su silencio y a sus secretos, a los misterios dolorosos de una familia. Ha dejado a sus gemelos, Jeanne y Simon, un cuaderno rojo, una chaqueta de tela verde y dos sobres con una petición llena de consecuencias: buscar y entregar sendas cartas al padre y al hermano desconocidos. «La infancia es un cuchillo clavado en la garganta. No se lo arranca uno fácilmente, solamente las palabras tienen el poder de arrancarlo y calmar así la quemadura», escribe el autor del texto.

Junto a Nuria Espert y Laia Marull, subirán al escenario Carlota Olcina (Jeanne); Álex García (Simon); Ramón Barea (Hermile Lebel); Alberto Iglesias (Antoine); Lucía Barrado (Sawda) y Germán Torres (Nihad), quienes a su vez darán vida a una veintena de personajes.

Además del guión, Nuria Espert es uno de los grandes alicientes por los que el público acude a ver 'Incendios'.

Gracias, pero piense que se trata de un espectáculo de primer nivel, una obra coral que requiere de actrices y actores de extraordinaria potencia. Y eso está en 'Incendios'.

¿Qué tiene de especial el texto para abarrotar los teatros por donde ha pasado?

Es un texto escrito en este siglo que creo perdurará en la historia de la dramaturgia y en el corazón de la gente que lo ha visto. Y estoy segura de que también pervivirá en los corazones de los que estamos interpretando la obra. Recuerdo que cuando leí el texto pensé que no había otro como este y sigo pensando lo mismo.

¿Cómo lleva la gira?

Muy bien. Es un recorrido por nuestro país, una vez más, que me permiten encontrarme con los espectadores y volver a visitar teatros maravillosos. Para mi salir de gira es muy agradable y tiene muchas cosas favorables porque disfruto del público y de los distintos platos de cada región. Nos queda todavía mucha gira por delante pero hasta las satisfacciones son muy superiores al cansancio o a la monotonía.

Actriz, directora, escenógrafa... ¿Muchas décadas pisando el escenario.

Sí, yo nunca he dejado de actuar desde los 12 años, así que no ha habido un lapso de tiempo sin subirme al escenario. Y lo necesito como estimulante... La gente se toma vitaminas y yo hago funciones para mantenerme en forma.

Pero también se ha dedicado a dirigir teatro y ópera en el extranjero y a personajes tan emblemáticos como Glenda Jackson. ¿Qué le han aportado este tipo de estrellas?

Encontrarse delante de personajes que admiras no quiere decir que de repente te vayas a llevar algo de ellos. Mi vida a partir de los treinta y pocos años fue viajar por el mundo con la compañía que teníamos mi esposo y yo y eso nos permitió abrirnos mentalmente, ser capaces de conocer las cosas buenísimas que se hacían en otros lugares y también poner en valor las que habíamos logrado aquí y llegar a valorarnos nosotros y a nuestro país porque todos los países tienen sus miserias y sus grandezas políticas.

¿Está ya pensando en nuevos proyectos?

No, no, 'Incendios' ocupa toda mi corazón, tenemos por delante todavía muchos meses de representaciones y por el momento no quiero pensar en nada más.

¿Entonces no hay ningún papel que considere que le queda por hacer o que le gustaría hacer?

He sido muy privilegiada al tener una compañía propia desde muy joven, con lo cual si quería hacer algo he podido cumplir el deseo, y aunque hay montones de cosas que me gustaría haber hecho, no hay nada que se me haya quedado clavado como una espina.