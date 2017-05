O Rosal 2016, albariño

No me cabe duda que los pagos de Terras Gauda situados junto a la ribera gallega del Miño, tienen un microclima especial. Cuando llega el tiempo de los blancos en sazón, no me suelo tropezar con otro gallego de Rías Baixas que supere al O Rosal en mis expectativas. Terras Gauda embotella este albariño, redondeado con un toque de Loureiro y caíño que le aportan flores y frutas a sus aromas.