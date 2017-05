Una historia de personajes

Con la octava entrega de 'Fast & Furious' todavía calentita en la cartelera y el segundo volumen de 'Guardianes de la Galaxia' quemando la taquilla, entra tímidamente una nueva cinta de acción con olfato comercial que tiene todas las de perder frente a sus adversarios, carente de un casting llamativo y grandilocuentes efectos visuales. 'Noche de venganza' es un thriller en la línea de 'Venganza', la genial saga protagonizada por un crepuscular Liam Neeson. Sin embargo, carece de su brío y se ve ensombrecida por la reciente 'John Wick: pacto de sangre', una sinfonía de violencia que hace palidecer a todo intento de action-movie cercana en el tiempo (junto a la magistral 'The Raid' ('Redada asesina') y secuela).

Jamie Foxx no cala tanto en el género como otros compañeros de profesión, a pesar de haber demostrado su valía en propuestas como 'Django desencadenado', a reivindicar, 'La sombra del reino' o 'Un ciudadano ejemplar'. El mismo Gerard Butler le come la tostada, o Denzel Whashington con títulos con pegada como 'The Equalizer'.