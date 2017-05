Historia de una obsesión

Carente de intriga, 'Z, la ciudad perdida' puede funcionar para los amantes del cine #clásico, más voluntarioso que efectista Han llovido las excelentes críticas sobre 'Z, la ciudad perdida', pero no es fácil que casen con el gusto del espectador medio. La nueva película de James Gray, artífice de 'La noche es nuestra' y 'El sueño de Ellis', no refleja la aventura como magno entretenimiento a pesar de lo que pudiera parecer a simple vista leyendo su sinopsis. El clasicismo contemporáneo que defiende en gran medida la prensa especializada no tiene porqué ser plato de todos los gustos, sobre todo si miramos hacia el público joven. Avisados quedan. La morosidad narrativa del gran estreno del fin de semana es su mayor lastre, describiendo al detalle las incansables idas y venidas de su personaje principal en busca de una antigua civilización en la selva del Amazonas, rol que encarna con devoción Charlie Hunnam, al que pronto podremos ver en 'Rey Arturo: la leyenda de Excalibur'. Lejos de la visceralidad de 'Aguirre, la cólera de Dios', donde Klaus Kinski lo daba todo, física y mentalmente, frente a la cámara de Werner Herzog, también el retrato de una obsesión, la propuesta de Gray, cuyo guion se basa en la novela de David Grann, va por otros derroteros, por la mera exposición de unos hechos históricos que carecen de tensión en manos de un realizador tan meticuloso como anodino, que se viene arriba con la cuidada estética con la que impregna las imágenes, rodadas con gusto, con un 'look vintage' agradecido, manejando el encuadre con sabiduría, quizás desperdiciada.

Los acontecimientos se desarrollan uno detrás de otro empleando la elipsis con criterio discutible (se despacha subtramas de personajes secundarios en nada y, contrariamente, se regocija en pasajes descriptivos dignos de bostezo). Si interesa especialmente la recreación de la expedición a principios del siglo XX, representada de manera amable a pesar de algún destello de crítica hacia el trato a los esclavos, el viaje se antoja atractivo si se degusta con paciencia.