Vinos para jóvenes

Dos vinos de González Byass son elegidos por los jóvenes para sus aventuras gastronómicas. Vino sub 30 2017 es el único concurso destinado a consumidores cuya edad no supera los 3º años. Y ha sido en este concurso dónde Viñas del Vero Gewürztraminer (Viñas del Vero. D.O. Somontano) ha conseguido una Gran Medalla de Oro, y Altos de la Finca 2014 (Vinos de la Tierra de Castilla) ha conseguido una Medalla de Oro. Este concurso tiene cómo principal objetivo la de fomentar el consumo del vino, de manera responsable, comenzando a fomentar su consumo en todo aquello que rodea la gastronomía y cultura vinícola. El concurso de creo en Buenos Aires en el 2004.