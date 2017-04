Clown, humor y malabares en el Rialto y el Principal

Los teatros de la Generalitat Valenciana, Rialto y Principal de Valencia, acogen este fin de semana los espectáculos 'El fandango de Marx y 'La Marabunta', respectivamente, dos entretenidos show donde se conjuga el humor, la música, los malabares y la gestualidad del clown.

Así, en el Rialto (Plaza del Ayuntamiento, 17), se podrá ver hasta este domingo 'El fandango de Marx, una obra de la compañía Patricia Pardo, que este año celebra una década encima del escenario. El show combina circo, teatro y música tradicional valenciana con el acompañamiento de la Banda Sinfònica de la Unió Musical d'Alaquàs.

'El fandango de Marx' es un canto a la periferia y a la bienvenida de los migrantes, a través de una radiografía del mundo obrero valenciano de los años 80. Cuatro sillas, una guitarra y dos peonzas componen la escenografía para poner en pie esta obra con la que celebran una década en los escenarios y 20 años desde que la propia Patrícia Pardo debutara como profesional.

Funciones hoy viernes y mañana sábado a las 20.30 horas, y el domingo a las 19 horas. Precios de 7 a 14 euros.

'Marabunta'

En el Teatro Principal de Valencia (C/Barcas, 15) recala este fin de semana Guillem Albà & La Marabunta, con el show 'La Marabunta', un espectáculo de clown, enérgico con música en directo, canciones propias, gags absurdos y cabaret. El show lleva tres años en marcha con un éxito considerable , ya que más de 80.000 espectadores lo han visto y su humor ha cruzado fronteras.

La Marabunta tiene como objetivo hacer pasar un buen rato a los espectadores para que durante unas horas desconecten de todo. «Si no se oyen risas, es que no funciona, no puedes mentir. Y en Marabunta, se oyen muchas risas», asegura Guillem Albà, autor y director del espectáculo.

Tres únicas funciones. Hoy viernes y mañana sábado a las 20.30 horas, y el domingo a las 18 horas.