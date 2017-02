Ramón Madaula y Roger Coma llegarán el próximo miércoles, 22 de febrero, al Teatro Principal de Valencia convertidos en un psiquiatra y un político. Los actores, dirigidos por Jordi Casanovas, representarán la obra 'L'Electe', una comedia dramática producida por Sala Muntaner, Hause & Richman e Intent Produccions sobre la trastienda de la política. 'L'Electe' arranca con un joven político que acaba de ser elegido presidente de la Generalitat. En pocas horas deberá pronunciar su discurso de investidura pero, cada vez que ensaya, un tic deforma su cara. El psiquiatra sólo tiene unas horas para resolver este aparente trastorno físico-mental y evitar que el presidente electo haga el ridículo.

GUÍA uDónde. Teatro Principal de Valencia (C/ Barcas, 15). uCuándo. Del miércoles 22 de febrero al domingo 26. uHorarios. Miércoles, viernes y sábado a las 20.30 horas. Jueves a las 19 horas y domingo a las 18 horas. uPrecios. Desde 12 euros.

Ramón Madaula, que además de interpretar al psiquiatra es el autor del texto, en declaraciones a LAS PROVINCIAS explica que 'L'Electe' es una obra sobre política y las terapias psiquiátricas que muestra a los políticos como personas «más frágiles y solas de lo que aparentan».

¿Tal como está la política, la obra 'L'Electe' la ha planteado como una sátira de esa profesión?

No, no. Es una comedia que habla de política pero no demoniza a los políticos. Para escribir el texto de esta función en concreto la pregunta que me planteé fue: ¿por qué hay personas que quieren ser presidente de un país? Es algo que me cuesta entender. Pienso que hay algo soterrado.

Entonces no cree en el político altruista.

Lo que yo pienso es que supuestamente unos pueden ser presidente porque les gusta el poder, otros porque creen de verdad que pueden mejorar el mundo. Pero esto son respuestas fáciles ya que a nadie se le escapa que se puede intentar arreglar el mundo sin ser presidente y se puede tener incluso más poder sin llegar a ese cargo. Por lo tanto, mi criterio es que puede haber algo psicológico escondido desde la infancia de esa persona para que ansíe un cargo con tanta presión. Una necesidad de amor, de admiración, unas carencias...

¿Este presidente de la Generalitat de 'L'Electe' tiene alguna ideología concreta?

No es de ningún partido. No se sabes si es de izquierdas, derechas o centro, no es reconocible por nadie. Lo importante en este texto era saber porque este político ha llegado donde ha llegado y eso lo sabremos porque le cuenta su vida al psiquiatra.

¿Y se ha basado en algún personaje que conozca?

Conozco algún político pero no presidentes. Realmente me he basado más en los actores, a los que también nos gusta que nos miren, que nos admiren...

¿Entonces hablamos de un paralelismo con el oficio de actor, también siempre expuesto al público?

Un poco sí. La fuente de sus motivaciones puede ser la misma porque los actores también necesitamos ese amor del público, provocar admiración en los espectadores. Yo creo que una persona equilibrada emocionalmente no se hace actor (risas).

¿En su obra, quién es más fiable, el político o el psiquiatra?

Lo que me gusta de la obra es que ninguno de los dos es especialmente fiable porque el psiquiatra le acaba confesando al presidente que también le ha votado. Y yo me pregunto: ¿quién es más responsable el elector, o el electo?

Los espectadores saldrán del teatro pensando que no volverán a votar...

No, al contrario porque no es una crítica al político, es un viaje al interior de un político en clave de comedia. No llegamos a ninguna conclusión, simplemente nos cuenta cuáles han sido sus motivaciones para querer se presidente. En Barcelona, donde hemos estrenado la obra, los espectadores salen riéndose porque se lo pasan muy bien. Verán una visión diferente del político, más humano, más solo y mucho más frágil de lo que aparenta.