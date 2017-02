Un día para dos

San Valentín ya se ha afianzado como el día indiscutible de los enamorados. Una fecha en la que, a pesar de los detractores, que consideran el 14 de febrero una fecha simplemente consumista, ha pasado a formar parte del calendario festivo español. Y es que, aunque oficialmente no sea fiesta, prácticamente nadie se resiste a no celebrar la efemérides con la pareja con viajes, cenas, flores, bombones, perfumes o joyas. Y eso que barato no es porque según estudios publicados, los valencianos se suelen gastar una media de 150 euros para esta celebración especial. Los jóvenes de 25 a 34 años, seguidos de los de 45 a 54 son los que más celebran esta fecha. Además, según una encuesta realizada por Snappy Research para Lotería Nacional con motivo de su Sorteo Extraordinario de San Valentín, el 52% de los españoles encuestados siguen celebrando este día y el 82,4% reconocen haber recibido algún detalle por ello.

Seguro que la mayoría de ustedes ya tienen pensando qué regalar o qué hacer en esa fecha, pero por si aún se lo están pensando, sepan que la mayoría de los restaurantes de la Comunitat Valenciana han elaborado menús románticos para degustar en San Valentín, acompañados con actividades complementarias como actuaciones de música en directo, concursos de baile o noches de hotel en pareja. Así, la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia ha elaborado un 'Catálogo de San Valentín', que recopila algunas de las propuestas gastronómicas de los restaurantes de Valencia para esta celebración, que queda mucho más romántica si la cena va acompañada de velas y cava.

Establecimientos de Valencia como Casa Navarro (Avda. Mare Nostrum, 32, Alboraia. Tl. 963 72 00 27); Pontevecchio (C/ Ángel Guimerá, 67. Tl. 960 61 88 11); Sausalito (Puerto de Valencia. Tl. 626081311); Entrevins (C/ De la Paz, 7. Tl. 963 333523); La Valenciana (C/ De los Juristas, 12. Tl. 963 153856); La Picaeta (Plaza Ascensión Chirivella Avogada, 4. Tl. 963300219); Veu Veu (C/ Beato Nicolau Factor, 28. Tl. 963800418); Pare Pere (Avda. Reino de Valencia, 38. Tl 963286734); Rosmarino (Hotel Westin. C/ Calle Amadeo de Saboya, 16. Tl. 963625900); El Dossel (Hotel Sorolla. Avda. Cortes Valencianas, 58. Tl. 961 868700), y Las Arenas (C/ Eugenia Viñes, 22-24. Tl. 96312 0600), han preparado exquisitos menús para conmemorar esta fecha.

También el Casino Valencia ha preparado tres citas, una para hoy viernes, donde habrá cena seguida de un baile latino romántico con DJ y un profesor de danza en directo; mañana sábado 11 de febrero, cena y un monologo sobre San Valentín de la mano de los cómicos Rafa Alarcón y Arantxa González y el martes 14 de febrero, una cena romántica muy especial.

Pero si prefiere separar cena de espectáculo, qué mejor que acudir a un evento de música, cine y teatro de los diversos que se ofrecen en nuestra ciudad. Entre las obras de teatro diseñadas expresamente para esta festividad destaca la que se podrá ver esta noche en el Talía (C/ Caballeros, 31) de Valencia. Se trata del espectáculo de Pablo de los Reyes y Rafa Alarcón titulado 'Monólogos de San Valentín'. En el show se repasa la hazaña de vivir con pareja y otros devenires del amor.

En cine no pasa desapercibido que la cinta 'Cincuenta sombras más oscuras', segunda parte de la taquillera 'Cincuenta sombras de Grey' se estrene precisamente hoy, justo a tiempo para el día de San Valentín.

Pero hay muchos más espectáculos y muy interesantes donde elegir para celebrar San Valentín de los que informamos de forma detallada en las páginas de espectáculos (2 a 5) de este mismo suplemento. Además de cenas y espectáculos, otro de los planes más en boga actualmente para esta fecha son los viajes de fin de semana a casas rurales. De echo, la ocupación de las casas rurales en la Comunitat Valenciana alcanza un 29% de ocupación, según los datos recogidos en Tuscasarurales.com, mientras que a nivel nacional alcanza un 28%, a falta de contabilizar las reservas de última hora.

Las características más demandadas por los viajeros durante los días de San Valentín son jacuzzi, chimenea y spa, registrando una ocupación media de cinco puntos porcentuales superior al resto de alojamientos que no disponen de estas características.

Además de las ofertas especiales publicadas por los propietarios para estos días, muchos alojamientos ofrecen actividades pensadas especialmente para parejas, tales como, circuitos de spa, paseos a caballo, cenas románticas, botellas de cava y bombones, donde poder disfrutar de unos días de descanso y relax.

Marina d'Or incluye varias de las propuestas, ya que el balneario de este complejo castellonense es uno de los atractivos más importantes para el público que habitualmente disfruta de San Valentín en este espacio. Además del balneario, el Jardín Encantado y los diversos espectáculos nocturnos tematizados por cuenta del gran equipo de artistas convierten a Marina d'Or en un lugar muy especial para la cita más romántica .

Además de las casas rurales, según un estudio realizado por el portal de reservas online Hotel.de, cuando se trata de elegir un destino de viaje, la mayoría de personas son muy propensas a elegir cualquier ciudad europea importante. Sin embargo, el destino preferido para un fin de semana fugaz en el día del amor es Praga. Con reservas de hasta un 67 %, la capital checa deja atrás el clásico destino de París con sólo un aumento del 35 %. Viena y Roma ocupan el tercer y cuarto lugar, con 22 y 16 %, respectivamente. Desde una perspectiva de precio y teniendo poco tiempo para disfrutar y viajar, un corto descanso a la ciudad dorada, sin duda, merece la pena. De este modo, un hotel de tres estrellas en París en el día de los enamorados es imposible de encontrar por menos de 48 euros.

Si el presupuesto no da para viajar, y además los tortolitos son atrevidos, Nuevo Centro ha organizado un 'Concurso de Besos' con el que se podrá ganar un viaje a París para dos personas y una tarjeta Regalo de 300 euros.

También el centro comercial El Saler se ha sumado a la causa del día de la exaltación al amor por antonomasia y ha organizado un sorteo para el mejor mensaje, que lleva aparejado un viaje a Venecia para la pareja ganadora.

Hasta el Mercado Central de Valencia ha querido unirse a tan peculiar celebración, para lo que ha organizado un sorteo en el que regalará una velada relajante en el Balneario Alameda.

Igualmente, Renfe se ha unido a la fiesta lanzando esta semana la campaña 'I love febrero' con más de 150.000 plazas a precios promocionales durante todo el mes de febrero en trenes Aves y Euromed con origen y destino en la Comunitat Valenciana, con motivo de las escapadas románticas. Algunas de las ofertas son trenes Barcelona-Valencia a partir de 12,1 euros, Madrid-Alicante por 19,5 euros o Madrid Valencia desde 21,7 euros.

Y después de todas estas sugerencias, qué no falten las flores, los bombones, los perfumes, o cualquier otro detalle que cada uno quiera tener con su pareja.

¡Viva el romanticismo!