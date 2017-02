El muñeco heroico

Mientras su próxima película con actores de carne y hueso atraviesa toda clase de problemas, Batman llega a nuestras pantallas convertido en muñeco de Lego. El caballero oscuro es uno de los superhéroes mejor recibidos en sus adaptaciones cinematográficas, como demuestra el éxito de las reivindicables películas de Tim Burton y la sobrevalorada trilogía de Christopher Nolan. Incluso cuando no convencen las propuestas que protagoniza, el señor de la noche resulta atractivo para la taquilla. La irregular 'Batman v Superman' no gustó a todo el mundo pero dio que hablar, lo mismo que Harley Quinn y el Joker de 'Escuadrón Suicida', no por casualidad los villanos más relacionados con Batman del grupo que aparecía en la descafeinada cinta de David Ayer. Ahora Ben Affleck se ha retirado de la dirección de 'The Batman' y muchos nos tememos que eso afectará a su calidad.

Menos decepciones provocará 'Batman: la Lego película', una propuesta en clave de humor que no genera tantas expectativas, a pesar de que 'La Lego película' de 2014 fue tan bien acogida por el público que provocó incluso una pequeña campaña de protesta cuando no fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación. El secreto de su éxito residía en Phil Lord y Chris Miller, dos de los mejores directores de comedia que existen actualmente en Hollywood, responsables también de la imaginativa 'Lluvia de albóndigas' y las descacharrantes 'Infiltrados en clase' e 'Infiltrados en la universidad'. En la cinta de Lord y Miller, Batman era un secundario que recibía algunos de los mejores chistes. Ahora Warner ha decidido sumar dos franquicias que funcionan en este spin-off del cruzado enmascarado.

Toda la historia

El filme se plantea como una parodia que recoge ideas de toda la historia del personaje tanto en cine como en otros medios, incluyendo, cómo no, la psicodélica serie de televisión de los 60 protagonizada por Adam West, que tanto juego ha dado a la comedia postmoderna. El realizador es Chris McKay, que ya codirigió junto a Lord y Miller el anterior filme de LEGO y que también ha trabajado en series de stop motion para adultos como 'Robot Chicken' o 'Moral Orel'. La trama gira en torno al carácter solitario del hombre murciélago. Sus deseos de trabajar a su aire chocarán con sus responsabilidades como 'padre adoptivo' de un Robin ingenuo y entusiasta. Para salvar a Gotham de ser conquistada por el Joker, nuestro héroe tendrá que vencer a su ego y colaborar con el cuerpo de policía y con Barbara Gordon, la hija del comisario, también conocida como Batgirl.

Se incluye así un mensaje sobre la familia y el trabajo en equipo, obligado en las cintas animadas para todos los públicos. Un toque curioso de esta parodia es que presenta mayor diversidad en su reparto de doblaje que las películas 'serias' sobre el personaje. Por ejemplo, Batgirl o el villano Dos Caras mantienen el tono de piel de los actores afroamericanos que les dan voz en versión original.

En España se ha optado por un pintoresco plantel que incluye a José Coronado como el mayordomo Alfred, a Berta Vázquez como Harley Quinn y, por motivos que se nos escapan, al director Juan Antonio Bayona como Superman. Claudio Serrano, que presta su voz a los últimos murciélagos (Ben Affleck y Christian Bale), doblará a Batman. Aunque parezca mentira, existe toda una franquicia en torno a las figuritas de Lego, que incluye series de televisión y largometrajes directos al mercado doméstico. Tras el éxito de su primera incursión en la gran pantalla en 2014, podremos ver una serie de secuelas y spin-offs comenzando con esta 'Batman: la Lego película', a la que seguirán 'Lego Ninjago', la segunda parte de 'La Lego película' y otro proyecto titulado 'The Billion Brick Race'.