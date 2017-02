Regresan los 'mellizos'

El cantante y presentador Bertín Osborne y el humorista Paco Arévalo regresaron ayer jueves al Teatro Olympia de Valencia con 'Humor al arte', una nueva aventura de los 'mellizos', dirigida y protagonizada por ellos mismos, donde se entremezclan diálogos y monólogos con humor y música y canciones en directo. Este nuevo montaje propone una singular aventura escénica que lleva más de 1.000 representaciones por escenarios de toda España. En una entrevista con LAS PROVINCIAS Arévalo explicó que el show, que «está a punto de acabar su ciclo», incluirá algunas nuevas historias «tan divertidas como siempre».

GUÍA uDónde. Teatro Olympia (C/ San Vicente, 44). uCuándo. Desde ayer jueves al domingo 26 de febrero. uHorarios. De jueves a sábado a las 20 horas. Domingos a las 18 horas. uPrecios. Desde 22 euros.

Usted y Bertín Osborne tienen espectadores fijos que acuden a su espectáculo cada vez que vienen a Valencia sólo por verles actuar, aunque no cambiara el guión. ¿Pero en este 'Por humor al arte' habrá novedades?

La verdad es que el espectáculo gira en torno a lo mismo, pero siempre actualizado. El actual 'Por humor al arte' termina su ciclo con las representaciones que tenemos programadas hasta finales de febrero en el Olympia y las que llevaremos a cabo después en el Teatro Apolo de Barcelona. Hasta ahora hemos incorporado nuevas cosas que funcionan bien, pero a partir de abril vamos a parar un tiempo para preparar nuevas ideas; parecidas pero no iguales.

Seis años dan para mucho en el escenario.

Sí, es cierto. Empezamos con 'Mellizos', 'Más mellizos que nunca', 'Dos caraduras en crisis', el renovado show de 'Dos caraduras en crisis' y 'Por humor al arte'. Ha ido cambiando bastante el contenido y lo que se vio el año pasado varía notablemente de lo que se verá estos días, pero basado en lo mismo.

¿Pero habrá monólogos, canciones o chistes que siempre habrán estado porque el público está esperando oírlos?

Es que hay sketch que son tan divertidos que nos da pena quitarlos. Por ejemplo, el de Don Juan Tenorio es muy disparatado y gusta mucho, por eso la parodia se ha ido ampliando más. Y en cuanto a chistes, yo cuento pocos chistes, más bien hago monólogos sobre mi 'hermano' Bertín.

Más de 1.000 representaciones y cerca de 700.000 personas han visto el show. ¿Se imaginó alguna vez este éxito?

No, para nada. Sabíamos que a la gente le iba a interesar vernos, pero no tanto. Seguimos por eso, porque el éxito que ha tenido el espectáculo nos ha impedido parar y si no te lo planteas no puedes porque ya sabes que el teatro no se contrata de un día para otro, sino con mucho tiempo de antelación. Por eso nosotros hemos tenido que ir renovando a la vez que actuando.

Todos los hermanos se suelen pelear y más si alguno va de divo. ¿Su 'mellizo' Bertín y usted se enfadan a menudo?

Que va, para nada. Todavía no nos hemos enfadado. Nos llevamos muy bien. Tampoco es nada divo. El está acostumbrado a hacer televisión y cuando estamos en el espectáculo si se tiene que disfrazar de doña Inés o de Romeo se disfraza y se lo pasa genial. Lo cierto es que nos conocemos desde hace más de treinta años, nos queremos y nos lo pasamos muy bien trabajando juntos.