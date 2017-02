Raúl Resino, cocina marinera

Desde hace algún tiempo, muchos cocineros nos están concienciando verdaderamente de cómo se encuentra la naturaleza a través de sus platos. Han llegado a esta situación después de años de ver cómo muchas de las materias primas o ingredientes que recibían de sus proveedores, no encontraban la calidad que si obtenían hace unos años. Ahora, es común entre muchos de ellos que agricultores cuiden sus propios campos, ofreciéndoles sus productos después de una esmerada trazabilidad y de una concienzuda labor de cuidado y mimo de las variedades y de la tierra. Y gracias a esta labor, los productos ha vuelto a tener sabor de antaño. El mar también ha sufrido estos desmanes, y poco a poco, esas labores de concienciación van surgiendo efecto. Si antes el tamaño de los pescados era de obligado cumplimiento, ahora vemos como los paros biológicos es algo muy común entre las flotas pesqueras, y también como los llamados 'pescados de descarte' tienen un sitio en nuestra cocina, sorprendiendo por el gran sabor que poseen, y la finura que degustamos de sus carnes.

Raúl Resino en Benicarló (Castellón) lleva años desarrollando una cocina de influencia marina con gran apasionamiento y con una maravillosa reflexión. Gracias a estas dos cuestiones, su cocina posee gran equilibrio, sabores naturales y una gran creatividad. Muchos de sus platos son actualizaciones personales basabas en la depurada técnica y en el conocimiento exhaustivos que posee de todo aquello que surge del Mediterráneo y que presenta en las mesas de su comedor. Raúl se inició en la cocina a los 16 años, y desde entonces no ha hecho más que formarse y aprender, descubrir y enriquecer su cocina desde la humildad y la sensatez. Porque si hay que reconocer alguna virtud (de las muchas que posee) sin duda una de ellas es la sensatez.

En sus platos se respeta el sabor natural de los productos, y gracias a este requisito sus platos son de gran naturalidad y excelente moderación. Todos los días, su primera tarea es acercarse a la lonja de Benicarló (cual Penélope) y esperar la llegada de las barcas con sus capturas. Las selecciona según sus pensamientos o necesidades. Si el tiempo se lo permite se sube a una de ellas y pasa el día faenando con los marineros, así reconoce como diría Sorolla: «Aún dicen que el pescado es caro».

Desde hace unas semanas, en Benicarló la alcachofa es el producto más mimado, y entorno a ella surgen innumerables propuestas, no olvidemos que Benicarló, la alcachofa posee Denominación de Origen. Y a lo largo de todo este mes, Raúl presenta un menú donde cohabitan sus platos marineros con esta verdura. El menú comienza con unos aperitivos: caldo de betas y miso con algas wakame, mantequilla de anchoas, Bocabits (crujientes) de algas, Ceviche de galeras, Corneta (variedad de caracola de mar) sobre jugo de percebe pobre, Bisque de galera, Salpicón de caballo y mango, Brandada de bacalao con chili dulce y Pa amb Tomaquet con sardina escabechada en frío.

Todos los aperitivos se presentan como bocados en una agradable pica-pica dónde descubres sabores delicados como la mantequilla de anchoas, y encontramos sabores poderosos cómo el Bisque (espuma) de galera, exquisitez en la brandada de bacalao (un bacalao que tiene toques salino), y sorprende por su delicadeza el Pa amb Tomaquet con sardina escabecha en frío, un plato que Raúl nos presenta su particular versión del Pa amb Tomaca, el cual presenta en migas crujientes sobre el ha depositado unos lomos de sardina con un suave escabeche. La siguiente parte del menú lo denomina Viaje por Nuestra Costa, y comienza con una sutil crema de cigalitas de Sant- Carles de la Rápita infusionada con lemón -gras y quino marina. Continúa con un clásico de Raúl como la Ostra Crionizada. Continuamos el langostino en salazón con hinojo, jugo marino, huevas de pez volador y Ramallo marino, un plato muy refinado y lleno de matices y de animada complejidad. El primer plato en dónde aparece la alcachofa es cuando la presenta en all i pebre, encontrando un animado contraste en el toque vegetal de la verdura, y el ligeramente picante de la salsa; interesante. Me encantó el juego de contrastes que se produce en el Pulpo Polé, Calçots, Edamame, Romesco y Migas Negras. Aunque si que es verdad que encuentro algo suave la Romescu. Las Caixetes al Limón es un plato "sobresaliente" dónde el sabor marino de este molusco predomina, y al que el ligero toque cítrico, no hace sino prolongar el sabor en boca. Las Caixetes que ofrece Raúl provienen del Delta del Ebro dónde su recolección está permitido.

Seguimos con alcachofa escalibada en dos pasos, un plato de una gran sencillez, pero de una gran complejidad, porque en la precisión del paso del vegetal por las brasas recae todo el éxito o fracaso. Aquí nos presentan la alcachofa abierta y aderezada con leve toque de aceite, y que me transporta a mi infancia, cuando mi madre me hacia para cenar las alcachofas al horno. Aquí me recree desojando la alcachofa (cual tal margarita), hoja a hoja y disfrutando de todas ellas cómo cuando lo hacía de niño. Un plato dónde la alcachofa es cómo mejor se expresa, destacando por su naturalidad.

Para finalizar volvemos al Mediterráneo; Huevo, Hummus, Sepia, Setas y Caldo Dashi, y finalizamos con el Suquet de Gatet de mar en marinera de miso, con Espagueti de mar y cremoso de patata. En este plato descubrimos el 'Gatet de Mar', un pescado de gran sabor y melosidad que otorga al suquet un punto grasoso que le da una gran cremosidad, apoyado sin duda por la patata.

En los postres Raúl busca la presencia de los cítricos; Agua de Valencia con Yuzu y cremoso de chocolate blanco, con mosaico de cítricos locales y maracuyá.

Hay que reconocer que Raúl se encuentra seducido por el Mediterráneo, y esas sensaciones las trasmite en sus platos, haciendo que el comensal participe de ese enamoramiento, gracias al sabor y a la delicadeza de su cocina. Felicidades.

Raúl Resino. C/ Alicante, 2 (esquina con la Adva. de Cataluña). T. 964865505. Benicarló (Castellón).