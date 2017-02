Llega el gran show musical

Si quieren vibrar y vivir la música en directo con algunos de los mejores temas de estrellas tan célebres y variopintas como Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Avicii, Guns N'Roses, Bruno Mars o The Police, el espacio adecuado es el espectáculo Music Has No Limits (MHNL), un multitudinario show que llegará el próximo jueves 9 de febrero a La Rambleta de Valencia, con ritmos contagiosos y muchas sorpresas. La potente exhibición musical ya se ha representado en otros escenarios internacionales con enorme éxito como el Lincoln Center de Nueva York, el Bayfront Park de Miami, México o Milán y hoy viernes inicia su gira por España en Bilbao.

En este espectáculo la música es el hilo conductor de una puesta en escena inédita hasta ahora donde interactúan efectos, luces, imágenes, voces y ritmos sorprendentes para ofrecer una experiencia emocional distinta, basada en la fuerza y la energía del directo, donde tienen cabida géneros tan diversos como clásico, pop, rock, jazz, góspel, ópera o house. «Una puesta en escena diseñada para conmover a la audiencia con una explosión de sensaciones», nos explican los responsables de la iniciativa, quienes comparan MHNL con el famoso Circo del Sol, pero con música en vez de acrobacias.

«Donde antes sonaban guitarras eléctricas ahora lo hacen instrumentos de cuerda; donde cantaba una soprano ahora entra un Dj. Una vez que la música empieza a sonar, los temas se van enlazando hasta que el público se contagia de esta energía. El baile y las sorpresas ya llegan solas, casi por arte de magia», señalan desde la producción.

Musci Has No Limits está integrada por un grupo de virtuosos multidisciplinares dentro del ámbito musical. De la compañía, que ha vivido un enorme crecimiento, forman parte más de un centenar de artistas de todas las disciplinas musicales y de varios países. De ellos, cerca de una treintena participan en la gira actual.

Los protagonistas del show proceden de distintos orígenes y escuelas, «desde las más prestigiosas en formación académica hasta autodidactas con talento innato para la producción o la interpretación, algunos de ellos artistas callejeros», detallan los responsables, quienes resaltan que MHNL está diseñado para «emocionar al público».

El tour 2017 de Music Has No Limits, presentado por PlayStation Realidad Virtual, recorrerá, además de Valencia (9 de febrero) y Bilbao (hoy 3 de febrero), San Sebastián (4 de febrero), Gijón (5 de febrero), Murcia (10 de febrero), Logroño (25 de febrero), Sevilla (3 de marzo), Badajoz (4 de marzo), Granada (10 de marzo), Málaga (11 de marzo), Madrid (22 de marzo), Zamora (31 de marzo), Valladolid (1 de abril) y Barcelona (5 de abril).

Music Has No Limits cuenta en Barcelona con un laboratorio de ideas que se ocupa de la producción y la investigación, donde se diseñan todos los elementos en los que se apoya cada show (repertorio, iluminación, escenografía, efectos, vestuario, maquillaje, etc.) y se ajustan los detalles de espectáculos únicos que suceden dentro y fuera del escenario.

En paralelo, la iniciativa tiene la vocación de ser una plataforma para virtuosos músicos y cantantes a través de un 'crowdsourcing' en internet a escala global. Por eso ha impulsado, asimismo, un Centro Internacional de Talento, para la captación de nuevos artistas y técnicos.