El domingo pasado me acerqué a tomar el 'brunch' del Hotel Intercontinental (Paseo Castellana, 49). Cada vez me gusta esta comida que comienza con la parte dulce acabando con la salada. La sorpresa que me llevé fue que este 'brunch' estaba asesorado por la Embajada del Perú y por el restaurante Tampu y el cocinero Miguel Ángel Valdivieso. Encontrando guisos y platos peruanos. El cóctel Pisco Sour lo ofrecieron de bienvenida, ceviches de pescado, y de marisco. En el apartado dulce se ofrecieron mazamorra morada, arroz con leche y suspiros limeños.