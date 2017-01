La primera vez que oí hablar del restaurante Casa Paco Gandía fue hace algo más de 20 años. La guía 'Lo Mejor de la Gastronomía', lo tildaba cómo el mejor arroz de la Comunitat Valenciana. Picado por la curiosidad, decidí un día acercarme y probarla, y descubrir por mi mismo, si esa fama que precedía al arroz de conejo con caracoles que se ofrecía en Casa Paco Gandía, valía o no valía la pena el desplazamiento. Y tengo que reconocer que aquel primer arroz me sedujo desde la primera cucharada. En ello incidió su singularidad, intensidad, y porqué encontré unos matices muy lejanos al que encontraba en una paella valenciana. Paco Gandía y su mujer Josefa Navarro lo elaboran siguiendo las normas del entorno. Es un arroz de los llamados serranos, y todo aquello que le rodea, tiene un toque mágico, y cómo he comentado singular. A aquel primer arroz, que por cierto, me aticé sin ningún reparo le han seguido varios; siempre que me he encontrado cerca de El Pinoso me he desplazado, y en todos ellos he disfrutado de este peculiar arroz, pero sin duda ha sido en mi último arroz de conejo con caracoles cuando mejor lo he encontrado y cuando sin duda, mayor ha sido mi disfrute.

Conchabado con mi buen amigo Álvaro de Miguel, avezado gourmet albaceteño, decidimos despedir el pasado año visitando Casa Paco Gandía.

Nos citamos a las dos, y a esa hora coincidíamos aparcando nuestro coches, y entrando a la vez para la sorpresa de Paco, que una vez sentado en la mesa nos trajo el primer aperitivo; unas rodajas de mojama de almadraba con sus crujientes almendras recién fritas. Un primer bocado al que siguió minutos después sus afamadas vaquetas serranas hechas a la brasa, las cuales saben a monte, a romero, a naturaleza. Para finalizar el aperitivo, su hígado encebollado. Al igual que cuando como paella, no soy muy dado a pedir un gran aperitivo. Minutos después, llegaba la paella (recipiente) hecha a leña posándola en la mesa.

Entiendo porqué Ferrán Adrià lo denominó cómo «el mejor arroz del mundo», porqué sin duda lo es.

Casa Paco Gandía. San Francisco, 10. Telf. 965478023. El Pinoso (Alicante).