El plasta del grupo

Arturo Valls protagoniza y produce 'Los del túnel', una comedia inusual y muy ácida que muestra cómo sería la vida de los supervivientes de una catástrofe tras superar el accidente. El popular presentador encarna al plasta del grupo que permanece 15 días atrapados en un túnel junto a un reparto coral que incluye a Natalia de Molina, Neus Asensi o Raúl Cimas, en un largo amparado por dos guionistas de 'Cámera Café', Pepón Montero (que debuta en la dirección) y Juan Maidagán.

Arturo, cada vez te vemos en más películas, ¿te resulta fácil compaginarlo con tu labor de presentador?

'Los del túnel' se rodó antes que 'Villaviciosa de al lado'. Hemos esperado al momento adecuado para estrenarla porque había mucha competencia. La suerte que tengo es que el formato de producción de '¡Ahora caigo!' me permite tener tiempo para rodar.

Tu personaje atraviesa un arco emocional importante, ¿ha sido complicado?

Cuandoe encargué el guion a Pepón y a Juan les hablé primero de este personaje, que no deja de ser el comercial de 'Cámera Café' pero un poco más maduro, con más gin-tonics y más cochinillos en el cuerpo. Por un lado fue difícil porque este personaje no está siempre en el tono de comedia en el que estaba el de 'Cámera Café', pero por otro no tuve que componerlo desde cero. No soy Antonio de la Torre, los que se han complicado la vida creando al personaje han sido los guionistas.

Es una comedia muy negra e incómoda sobre gente miserable, ¿crees que cogerá por sorpresa al público?

Yo confío mucho en el público. Sí que es verdad que la gente igual espera otra cosa pero espero que la sorpresa sea gratificante.

El reparto es variopinto.

Es difícil manejar a 14 o 15 actores, pero ha funcionado la apuesta del director por incluir en el reparto algunas caras menos conocidas.

¿Te lo pasas tan bien en la tele como parece?

Hay veces que salgo ahí pensando que voy a ser un presentador un poco más serio pero al de unos minutos ya estoy allí pasándomelo bien con las señoras y haciendo el chorra.