El cocinero Raúl Resino estrena Estrella Michelin en su restaurante (C/ De Alicante, 2. Benicarló, Castellón) con un menú de la alcachofa D.O. Benicarló versus el mar y la cocina tradicional de Castellón. Hay difetentes platos, entre ellos alcachofa en su all i pebre y alcachofa escalibada en dos pasos, crema de cigalitas de Sant de la Rápita con lemón- gras y quínoa de marina, langostino en salazón con hinojo, jugo marino, huevas de pez volador, ramallo de mar y pulpo polé, calçots, romesco y migas negras.