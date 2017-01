El humor vivo de Jardiel

Enrique Jardiel Poncela resucita en el Teatro Principal de Valencia gracias a una de sus paródicas comedias: 'Eloísa está debajo de un almendro'. La obra, dirigida por Mariano de Paco Serrano, con versión y dramaturgia de Ramón Paso, bisnieto del autor, tiene como protagonista a una excéntrica familia que supuestamente oculta un crimen ocurrido años atrás. Las actrices y actores Ana Azorín, Carmela Lloret, Pedro G. de las Heras, Fernando Huesca, David Bueno, Mario Martín, Cristina Gallego, Soledad Mallol, Jorge Machín y Carlos Seguí (por orden de aparición) darán vida en el escenario a los diferentes personajes que componen esta peculiar historia, que se representará en el Principal del 25 al 29 de enero. En una entrevista con LAS PROVINCIAS, Soledad Mallol, que se mete en el papel de Clotilde, destaca que la pieza teatral respeta la esencia de Jardiel, pero «tiene más dinamismo», y una escenografía especialmente minimalista. Además, esta versión cuenta con un vestuario de color grafito brillante, lo que crea un impacto visual «muy moderno».

GUÍA uDónde. Teatro Principal de Valencia (C/ Barcas, 15). uCuándo. Desde el próximo miércoles 25 de enero al domingo 29 de enero. uHorarios. Miércoles, viernes y sábado a las 20.30 horas. Jueves a las 19 horas. Domingo a las 18 horas. uPrecios. Desde 12 euros.

¿Qué tal se siente en su papel de Clotilde?

Estupendamente. Clotilde es la tía de la joven Mariana y está tan loca como todos los demás. Es un personaje muy divertido, que seguro gustará mucho a los espectadores.

¿En qué se diferencia esta Eloísa de otras versiones y de la propia obra cuando se estrenó en 1940?

La historia y los personajes no se diferencian en mucho porque se ha encargado de la versión y la dramaturgia Ramón Paso, que es bisnieto del autor, y ha querido que la esencia de Eloísa se quedara igual que como la escribió Jardiel Poncela. Lo que se diferencia más es el vestuario y la escenografía, donde se ha querido innovar bastante. Por ejemplo, en vez de tener una casa llena de mobiliario solamente hay unas sillas y los actores transmitimos a los espectadores la sensación de que la habitación está llena de muebles. Además, nuestro vestuario, que es de color grafito, una especie de gris brillante, produce un impacto visual muy moderno y queda muy bien.

¿Qué el color de las sillas sea rojo tiene algún significado en la obra?

Todo está relacionado con la escenografía para dar la sensación de que las dos viviendas donde están ubicadas las escenas se encuentran llenas de muebles antiguos, como una especie de síndrome de Diógenes.

¿El humor del siglo pasado de Jardiel Poncela por qué cree que sigue sorprendiendo al público de hoy?

Creo que porque es un humor inteligente, muy actual y divertido. Jardiel fue un escritor que se adelantó a su época, aunque mucha gente no entendió en ese momento su sarcasmo. Sin embargo, ahora pienso que está más de moda que nunca lo que narran sus historias.

No es la primera vez que interpreta obras de Jardiel Poncela. ¿Le gusta el dramaturgo?

Sí, sí, es un autor muy interesante y moderno. Yo tuve la suerte de hacer 'Angelina o el honor de un brigadier', que también trataba historias totalmente actuales. Sigue estando vigente completamente. A mi Jardiel me parece un genio.

Soledad Mallol ha hecho teatro, series, películas, pero muchas personas la recuerdan, sobre todo, por 'Escenas de matrimonio' y 'Las Virtudes'. ¿Después de Clotilde le esperan otros escenarios artísticos?

Bueno, yo me voy dejando llevar. Las Virtudes no lo hemos dejado del todo y seguimos haciendo actuaciones cuando podemos. Pero yo empecé en el teatro y allí conocí a Elena Martín (la otra Virtudes). Si vienen cosas interesantes, estupendo, pero el teatro es casi lo que más me llena.