Duelo en alta mar

«'La luz entre los océanos' es una película sobre el amor, la verdad y los secretos que las personas guardan en sus relaciones, y sobre lo que ocurre cuando esos secretos salen a la luz», explica Derek Cianfrance, director de uno de los estrenos más esperados del fin de semana. «Es un drama moral, pero en esencia, es una historia de amor atemporal». Sus anteriores filmes, 'Blue Valentine' y 'Cruce de caminos', cosecharon excelentes críticas, aunque con su nueva apuesta no hay consenso y los comentarios van del piropo al vapuleo sin un término medio. La historia transcurre en Australia en 1926 y está basada en la novela homónima de M. L. Stedman, superventas publicada por Salamandra en nuestro mercado editorial. Describe el encuentro de un farero y su mujer, habitantes de una isla remota, que al acudir a salvar un bote que llega a la orilla de noche se topan en su interior con el cuerpo de un hombre muerto y un bebé que llora desconsolado. La pareja adopta al niño y lo cuida sin ponerlo en conocimiento de nadie, una decisión que trae cola al irrumpir en escena la madre biológica del pequeño náufrago.

Michael Fassbender encarna al farero, mientras Alicia Vikander defiende el rol de su esposa, un matrimonio al que parece sonreír la suerte y se le abre el camino de formar una familia a pesar de no poder tener hijos. Rachel Weisz es la tercera en discordia, la madre del recién nacido. «Hasta ahora, el trabajo de mi vida ha consistido en explorar las relaciones y las familias», cuenta el director. «Creo que mi misión como cineasta es explorar las relaciones más íntimas tanto hacia adentro como hacia afuera». Para el director, la mejor manera de abordar este reto era a través de las emociones que sintió leyendo la novela. «Quería ser muy fiel al libro», señala. «El mejor elogio que he recibido fue de la escritora, que me confesó que tras ver la película se pasó todo el día llorando porque se sentía comprendida». Cianfrance se quedó fascinado hasta las lágrimas por la prosa de Stedman y su habilidad para crear suspense y poesía.

Los secretos pueden tanto arruinar como unir a una pareja. A Fassbender le atrajo sobremanera su personaje. «Al leer la novela y el guion, me impresionaron sus principios, su lealtad y su fortaleza de carácter», explica el reconocido actor, todavía en la cartelera con 'Assassin's Creed'. «Es un hombre estoico y honrado, pero también un hombre que intenta curarse a sí mismo. Lleva muchas cicatrices mentales, pero cuando conoce a su pareja, su frescura y su inocencia lo empujan a querer arriesgarse a abrir su corazón».