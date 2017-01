El nuevo 'Full Monty' valenciano

El Teatro Talía de Valencia acoge a partir del miércoles 18 de enero el estreno nacional del musical 'Full Monty, al desnudo', una producción 100% valenciana producida por Funky Angels. El montaje musical aborda con humor los efectos del desempleo y el ingenio para salir de la situación. La obra incluye temas tan populares como 'You sexy thing', 'You can leave your hat on' o 'Hot stuff', además de otras canciones cuyas letras han sido adaptadas al argumento. En la obra, idea original de Rafa Collado, dirigida por Begoña Salido, intervienen actores muy conocidos de la escena valenciana como Fernando Barber, Ana Burguet, Quique González, Mónica Zamora, Gil Zorrilla, María Albiñana, César Lechiguero, Patri Martí, Óscar Bustos, Daniel González, Sergio Escribano, Nacho Quiñonero y Juanki Fernández. En una entrevista con LA PROVINCIAS, la directora del montaje, Begoña Salido, señaló que se trata de una historia actual con canciones conocidas por todo el mundo, sobre todo de los años 80.

GUÍA uDónde. Teatro Talía (C/ Caballeros, 31) de Valencia. uCuándo. Desde el miércoles 18 de enero al domingo 22 de enero. uHorarios. Miércoles, jueves y viernes, a las 20.30 horas. Sábado a las 18.30 y 21.30 horas y domingo a las 17 y 20 horas. uPrecios. Desde 15 euros.

¿Qué diferencia hay entre la producción teatral 'Full Monty, al desnudo' y la película del mismo nombre?

Bueno, lo primero que quiero explicar es que 'Full Monty' es una expresión coloquial inglesa que cuando se refiere a un estriptis significa al desnudo, por completo. Es cierto que hay una película que se hizo en 1997 con ese nombre y en nuestro montaje hay una reminiscencia de eso porque también hay un estriptis, pero nuestro guión es original, con personajes que tampoco tienen que ver con los de la famosa película.

¿Y aquí cual es la historia?

Para nuestro argumento se ha echado mano de lo que fue la crisis de la construcción en España. Es la historia de unos personajes que en un momento dado estuvieron en una posición económica muy holgada y que de repente se ven con hipotecas importantes y que ya no pueden llevar el ritmo de vida al que estaban acostumbrados. Es también una historia de amistad. Lo que se le ocurre a unos de los personajes es hacer un estriptis y colgarlo en internet. Y prácticamente esa es la historia.

¿Los espectadores verán un desnudo integral?

¿Tengo que decirlo ya? Sí, sí, hay desnudo integral. Pero no tiene una carga sexual ni un lenguaje soez, en absoluto y obviamente se juega con las luces. Es cierto que hay personajes con un nivel cultural más elevado y otros menos, y el guión se adapta al lenguaje de cada uno, pero no hiere la sensibilidad de nadie.

¿Las canciones son en castellano o en inglés?

Hay dos tipos de canciones, las que hemos utilizado en versión original y las que yo me he encargado de 'costumizar', de cambiar las letras para que formaran parte de la historia. Y aunque la música de esas canciones es conocida por todos, la letra se ha adaptado. No es traducción al castellano, sino que las he escrito contando la historia para que en lugar de un guión hablado sea a través de las canciones.

¿La música es en directo?

Completamente. No hay música grabada y las canciones son muy pegadizas y conocidas. Entre músicos, actores... en el montaje trabajan más de una 30 profesionales.

¿Cómo surgió el proyecto?

Rafa Collado y Quique González fueron los que propusieron traer esta historia a la situación de nuestro país y actualizarla . Empezaron a elaborar un guión y comenzaron a buscar a otros profesionales como Fernando Barber para la dirección musical y Mª José Crespo para la coreografía. En mi caso me propusieron escribir las letras y posteriormente me pidieron que dirigiera también el montaje musical. Y yo encantada.

¿Después del Talía ya tenéis nuevos escenarios para la gira?

Sí, sí, después del Talía recorreremos teatros del resto de la Comunitat Valenciana inicialmente, pero luego el proyecto tiene que salir de la Comunitat porque se lo merece y tiene la envergadura para convertirse en un gran musical.