El multiinstrumentista y compositor Julián Maeso actuará hoy viernes en la Sala WahWah (C/Ramón de Campoamor, 52) de Valencias en un concierto que tendrá lugar a las 22.30 horas. Maeso presentará durante su actuación 'Somewhere Somehow', el tercer álbum en solitario del ex de The Sunday Drivers, que disecciona la historia del género en cada una de sus intervenciones.