Explosión de melodías

Mientras los festivales al aire libre se multiplican durante el verano en la Comunitat Valenciana, durante el resto del año son los grandes auditorios y las pequeñas y medianas salas privadas las que acogen todo tipo de conciertos.

Entre las principales actuaciones previstas para estos días están las de Copa Ilustrada Band, el grupo valenciano de pop La Habitación Roja, Izal, Los Nastys y el legendario Boney M., entre otros.

Copa Ilustrada

En La Rambleta (Bulevar Sur, esquina Pío IX) aterriza hoy viernes Copa Ilustrada Band, la big band española, liderada por el crooner Javier Botella, con un equipo de músicos infalibles. Presentarán su segundo disco 'The best is yet to come', compuesto con canciones que deslizarán sobre el escenario en compañía de artistas invitados. Canciones como 'Luck Be A Lady', 'The Best Of Everything', 'For Once In My Life', 'Day By Day', 'Me And My Shadow', 'The Best Is Yet To Come' , 'All The Way' y 'Sunny' llenarán de música de siempre La Rambleta.

Los Nastys

También hoy viernes, en Loco Club (C/ Erudito Orellana, 12) actuarán Los Nastys, una banda de jóvenes con dos EP's en el mercado. Han actuado en importantes escenarios como el FIB o Arenal Sound. También han hecho giras por Latinoamérica.

Corners of the Earth

En Radio City ( C/ Santa Teresa, 19) para hoy viernes está prevista la actuación de Corners of the Earth, un grupo que mezcla punk, soul y reggae, con gran aceptación entre la juventud. En los locales de música de Londres son bastante conocidos. En la misma sala también está prevista una sesión de música a cargo del Dj Casius Tonen.

La habitación roja

Otra de las actuaciones esperadas esta semana es la del grupo pop La Habitación Roja, que tocará mañana sábado en la Sala Noise-Moon ( C/ San Vicente, 200).Tras su exitosa celebración del 20 aniversario La Habitación Roja llega con las canciones de su último disco 'Sagrado Corazón', que se presentó en abril de 2016 y con el que el grupo volvió a situarse en el Top 10 de los CD más vendidos en España. En su actuación en Valencia tampoco faltarán sus éxitos de siempre.

Boney M.

Mientras, el próximo viernes 20 de enero, la Sala Moon Valencia-Noise ( C/ San Vicente, 200) acogerá la actuación del legendario grupo Boney M., parte fundamental de la fiesta Studio 54, en la cual, además de esta actuación en directo sonarán las mejores canciones de la música disco de Gloria Gaynor, Donna Sumer, Tavares y Bee Gees, entre otros, de la mano de Nacho Rodríguez, Varo Vedri y Lucky.

Izal

Al día siguiente, el sábado 21 llegará al Pabellón de la Fuente de San Luis (Avda. Hermanos Maristas s/n) el turno de Izal, el grupo de pop-rock originario de Madrid, quienes con los valencianos Modelo de Respuesta Polar como teloneros, empezarán la segunda parte de su gira 'Copacabana'. El grupo debutó en 2010 con el EP 'Teletransporte' y fue ganando público con su primer disco 'Magia & Efectos especiales', con el que obtuvo diversos premios, para consolidar su posición con el segundo álbum, 'Agujeros de gusano'.

Será una de las últimas oportunidades de disfrutar del directo de Izal durante un tiempo, ya que el grupo se retirará durante una temporada para preparar su nuevo trabajo de estudio.