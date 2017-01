El Asador Monte Mayor triunfa

Javier Soriano, propietario del Asador Monte Mayor, está consiguiendo que su establecimiento, se sitúe entre los mejores asadores de la Comunitat. La fórmula es clave para esta situación, ofrecer una amplia carta dónde se den cita varias propuestas, todas ellas de gran calidad.

La más nutrida es la cocina tradicional con platos más de mercado cómo los excelentes tomates con ventresca de bonito y piquillos, las anchoas, la chistorra a la brasa, los caracoles a la llauna, calamar de playa a la plancha, foie glaseado con manzana verde, mollejas de ternera lechal a la brasa o los huevos rotos con morcilla de Burgos, o uno de mis platos preferidos; conejo al ajillo.

Los arroces y las paellas también tienen un buen papel en la carta, pero se tienen que encargar. En la oferta encontramos paella valenciana, de marisco, arroz del senyoret, negro, de pulpo con pimientos de Padrón, de foie con manitas, y de bogavante. Ha ampliado la oferta de carnes, y su suministrador es Vacum. La chuleta de vaca, solomillo, entrecot de ternera, provienen de los montes astur/leoneses, y son las variedades, Rubia Asturiana o Rubia Gallega las que más utiliza. Aprovechando sus brasas, también encontramos un delicioso conejo a la brasa.

El menú de la Calçotada

La Calçotada se ha convertido desde hace unos años en uno de los mayores atrayentes del Asador Monte Mayor. Desde noviembre pasado, y hasta finales del abril próximo.

Desde hace unos años, es el propio Javier el que se encarga en cultivar los calçots en las huertas que rodean la localidad de Aldaia. Gracias a ello, no solo se garantiza la producción, sino la trazabilidad del mismo, y por supuesto la calidad, que es muy alta.

Si lo desea puede pedir la típica teja y acompañarlos de all i oli o del recomendable romescu. También puede pedir el menú de Calçots. El menú se compone de los siguientes platos: pan tostado, con all i oli de membrillo y longaniza casera. Cuando sirven los calçots, los acompañan de un babero y de unos guantes para ir limpiándolos, al tiempo que los mojamos en la salsa romescu o el all i oli.

Una vez acabado los calçots, llegan las butifarras blanca y negra y las alubias blanca. Ahora que están en su mejor momento sirven una deliciosas alcachofas a la brasa, y para terminar las chuletas de cordero a la brasa. De postre unas naranjas y crema quemada, el café también se incluye en el precio del menú, aunque el último día pedí un cremaet de ron y estaba en su punto.

Asador Monte Mayor. Crta. Manises- Ribarroja. Km. 7. Urbanización Monte Mayor. Telf. 961548081- 637823476. Manises (Valencia).