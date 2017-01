Zombis descarrilados

Hay que reconocer a los orientales en general y a los coreanos del sur en particular su excelente manejo de las claves del cine en productos que no esquivan cierto olfato comercial. Ellos hacen el mejor cine de género. Manejan el tono a su antojo y no se cortan un pelo a la hora de afrontar premisas delirantes y secuencias imposibles, ofreciendo espectáculo y evasión sin olvidar la reflexión.

Los ramalazos de cursilería que parecen inevitables en tan sugestiva cinematografía no empañan un resultado muy por encima de la media, muy inquietante cuando debe.

'Train to Busan', ganadora en Sitges del Premio al Mejor director y del Premio del Público en la Semana de Terror de Donosti, nos recuerda que no está todo dicho en el subgénero de muertos vivientes, planteando las consecuencias de una plaga zombie en el interior de un tren en marcha con algunas situaciones tan divertidas como originales y personajes que calan en el espectador.

Su máximo artífice, Yeon Sang-ho, viene de la animación, con títulos de culto como 'The King of Pigs' y 'The Fake', muy admirados por sus seguidores.