Lubinas de 3 a 5 kilos

Cada vez es más difícil encontrar pescados salvajes en los restaurantes españoles, y eso que buena parte de nuestra geografía, está rodeada por varios mares u océanos. Este semana me llevaron a Casa Eusebio (C/ Almácera, 3, muy cerca del Hospital Peset) donde tienen a gala ofrecer las mejores lubinas de Valencia; y hay que reconocer, que fama y calidad no le faltan. Eusebio (en la foto), selecciona lubinas de 3 kilos cómo mínimo, algunas alcanzan los 5 kilos, por lo que la jugosidad que ofrecen es sobresaliente. Las elabora a la plancha (a la espalda), con una minuciosa elaboración, que no hace sino resaltar la calidad. En la carta encontramos oferta de mariscos mediterráneos y atlánticos. Arroces de todo tipo, y buenas carnes. También posee un local en El Perellonet.