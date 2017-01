La emoción de la música

Jaime Pujol y Diego Braguinsky suben al escenario del teatro La Rambleta la producción 'La mejor canción del mundo-Saw comedy show'. La obra, interpretada por Diego Braguinsky, María Zamora, Víctor Lucas, Mamen Mengó y Paula Braguinsky, es una comedia musical de la compañía valenciana Ornitorincs.

GUÍA uDónde. Teatro de La Rambleta (Bulevard Sur, esquina Pío IX). uCuándo. Del 14 de enero al 15 de febrero. De viernes a domingo. uHorarios. 14, 20 y 22 de enero a las 20.30 horas. Días 15 de enero y 5 de febrero a las 19 horas. 21 de enero y 3 y 4 de febrero a las 23 horas. uPrecio. 14 euros.

En una entrevista con LAS PROVINCIAS, el director del montaje, Jaime Pujol, definió la representación como «toda una experiencia teatral con elementos de humor e intriga». En La Rambleta la producción se representará en castellano, pero también se está preparando la versión valenciana para la gira prevista por el resto de la Comunitat.

Un título como 'La mejor canción del mundo' da la sensación de que se trata de un programa musical más que de una obra de teatro.

Bueno, es una reflexión sobre el mundo de la música y es lo que pretendemos transmitir a través del espectáculo. Yo diría que más que una obra de teatro es una experiencia teatral musical en donde convertimos al espectador en una especie de voyeur.

¿Cuál es el argumento?

No puedo desvelar excesivamente porque revelaría la sorpresa final, pero puedo decirte que es una obra con elementos variados; desde comedia a intriga. Hacemos una reflexión en cuanto a la creación artística en relación con el mundo de la música y sobre el hecho de producir algo de la nada. Arranca con dos hombres que se despiertan encadenados en un sótano y como elementos hay un piano y un mando a distancia. Aparece una joven, también desorientada y una voz que propone un 'juego' para que no mueran: componer la mejor canción del mundo.

¿Parece que tiene ingredientes de la saga de terror 'Saw'?

Aunque el punto de arranque pueda ser el mismo, unos individuos encerrados en una sala, y de que nuestra obra lleve como subtítulo el término 'Saw', nuestra argumentación no sigue la línea su línea. Nosotros, a partir de ese arranque, decidimos construir una comedia musical con grandes dosis de humor y de intriga. Además, hacemos un repaso a los distintos géneros y canciones de la historia y nos preguntamos si existe o no existe la mejor canción del mundo.

¿Entonces la música es el eje central en el desarrollo de toda la acción?

Sí, todos los personajes giran en torno a la música. Ten en cuenta que esos personajes prisioneros en una cámara subterránea están encerrados con un piano, con lo cual se encuentran con la obligación de componer y cantar si quieren salvar su vida. A partir de ahí viene la reflexión de cómo es la mejor canción del mundo: ¿es la más compleja, la más simple, la más popular, la mejor considerada por la crítica....?

¿Cómo surgió la idea de este texto?

Es uno de los trabajos que desarrollamos Diego Braguinsky y yo como coautores de los textos que estrenamos con la compañía Ornitorincs de Braguinsky. Surgió de un debate que tuvimos sobre posibles argumentos para próximos espectáculos teatrales y se puso sobre la mesa éste.

¿Siendo también actor no ha sentido el gusanillo de estar encima en vez de detrás del escenario?

No. Yo como director de teatro siempre me quedo detrás del escenario. Por suerte sigo trabajando en televisión y en cine como actor, pero en teatro hace muchos años que desarrollo mi labor sólo como director y dramaturgo.

¿A la hora de dirigir prefiere una pieza de nueva creación o una versión de algún autor clásico?

Me da igual. Yo creo que cualquier propuesta supone un reto a la hora de su puesta en escena. Lo último que tuve la oportunidad de hacer antes de este montaje fue 'Las mujeres sabias' de Molière y fue maravilloso. Pero es cierto que cuando tú escribes un texto sabes cuáles son las claves y dónde quieres encaminar la dramaturgia. Pero los clásicos están ahí y son una lección permanente.

¿Después de 'La mejor canción del mundo, qué proyectos tiene Jaime Pujol?

De momento estoy centrado en esta obra de teatro y tengo también algunos proyectos de los que prefiero no adelantar demasiado. Sí que te puedo decir que Diego Braguinsky y yo tenemos un proyecto bastante importante de un musical en Madrid como autores y codirectores. Desde la obra 'Despertarás ayer' que estrenamos en 2014 nos hemos encaminado en esa dirección de comedia musical y nos está yendo muy bien.

Usted es mallorquín y vive entre Valencia y Madrid. ¿Cómo lo lleva?

Yo vivo en Valencia desde hace 35 años. Madrid siempre ha sido el lugar donde vas a morir como profesional, sobre todo en el ámbito audiovisual, pero yo por suerte he seguido trabajando en Valencia y no he tenido que fijar mi residencia en Madrid.